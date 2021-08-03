Талибы из мести убили десятки мирных жителей в Кандагаре, - посольство США в Афганистане

В городе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар талибы убили десятки мирных жителей из мести. Об этом сообщает посольство США в Афганистане в Twitter .

"Эти убийства могут быть военными преступлениями, они должны быть расследованы, а виновные боевики или командиры "Талибана" должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении посольства.

Дипломаты добавили, что руководство "Талибана" должно нести ответственность за преступления своих боевиков.

"Если вы не можете контролировать своих бойцов сейчас, вам нечего делать в правительстве потом", - заявили американские дипломаты.

"Талибан" захватил Спин-Болдак 14 июля 2021 года. Правительство начало операцию по отвоевыванию территорий, армию поддерживали некоторые мирные жители. "Талибы" вычислили этих жителей и убили их. С 16 июля правозащитники обнаружили 40 убитых талибами людей.

Также на странице посольства отметили, что проверяют информацию об убийстве более 40 мирных жителей в Малистани провинции Газни.

Напомним, что в мае-июне 2021 года в Афганистане были убиты или ранены 2 400 мирных жителей. Это самый большой показатель для этих месяцев, начиная с момента начала учета в 2009 году.