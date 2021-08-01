Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма
Автомобиль британской компании с неверной картой заметили в Италии.
Фото: Европейская правда
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на карту Украины без Крыма, размещенную на машине британского перевозчика. В Twitter дипломатического учреждения указано, что обращают внимание на каждый случай провокационного представления границ Украины вопреки международному праву.
"Посольство Украины в Великобритании изучает эту ситуацию и определит свои дальнейшие действия", - говорится в сообщении.
Ми звертаємо увагу на кожен випадок провокаційного представлення кордонів України всупереч міжнародному праву. Посольство України у Великій Британії вивчає цю ситуацію і визначить свої подальші дії. https://t.co/yGHjNAVaaN
О размещении карты без Крыма написала "Европейская правда". Речь идет о фургонах компании CAME-RO, зарегистрированной в Великобритании.
Машину с румынскими номерами заметили в Италии. На сайте фирмы отмечается, что она имеет офисы в Лондоне и Глазго, а склады - в Бирмингеме и городе Вест Бромвич.
Напомним, что еще один июльский "крымский" скандал произошел на Олимпийских играх. Организаторы Олимпийских игр -2020 исправили на официальном сайте карту Украины, на которой Крым был отделен от остальной территории страны.