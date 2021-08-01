Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма

Фото: Европейская правда

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Посольство Украины в Великобритании отреагировало на карту Украины без Крыма, размещенную на машине британского перевозчика. Вдипломатического учреждения указано, что обращают внимание на каждый случай провокационного представления границ Украины вопреки международному праву.

"Посольство Украины в Великобритании изучает эту ситуацию и определит свои дальнейшие действия", - говорится в сообщении.

Ми звертаємо увагу на кожен випадок провокаційного представлення кордонів України всупереч міжнародному праву. Посольство України у Великій Британії вивчає цю ситуацію і визначить свої подальші дії. https://t.co/yGHjNAVaaN — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) August 1, 2021

О размещении карты без Крыма написала "Европейская правда". Речь идет о фургонах компании CAME-RO, зарегистрированной в Великобритании.

Машину с румынскими номерами заметили в Италии. На сайте фирмы отмечается, что она имеет офисы в Лондоне и Глазго, а склады - в Бирмингеме и городе Вест Бромвич.

Напомним, что еще один июльский "крымский" скандал произошел на Олимпийских играх. Организаторы Олимпийских игр -2020 исправили на официальном сайте карту Украины, на которой Крым был отделен от остальной территории страны.