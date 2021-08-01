Посольство Украины в Великобритании отреагировало на изображение перевозчиком карты Украины без Крыма

Автомобиль британской компании с неверной картой заметили в Италии.

Фото: Европейская правда
Посольство Украины в Великобритании отреагировало на карту Украины без Крыма, размещенную на машине британского перевозчика. В Twitter дипломатического учреждения указано, что обращают внимание на каждый случай провокационного представления границ Украины вопреки международному праву.

"Посольство Украины в Великобритании изучает эту ситуацию и определит свои дальнейшие действия", - говорится в сообщении.

Ми звертаємо увагу на кожен випадок провокаційного представлення кордонів України всупереч міжнародному праву. Посольство України у Великій Британії вивчає цю ситуацію і визначить свої подальші дії. https://t.co/yGHjNAVaaN

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) August 1, 2021

О размещении карты без Крыма написала "Европейская правда". Речь идет о фургонах компании CAME-RO, зарегистрированной в Великобритании.

Машину с румынскими номерами заметили в Италии. На сайте фирмы отмечается, что она имеет офисы в Лондоне и Глазго, а склады - в Бирмингеме и городе Вест Бромвич.

Напомним, что еще один июльский "крымский" скандал произошел на Олимпийских играх. Организаторы Олимпийских игр -2020 исправили на официальном сайте карту Украины, на которой Крым был отделен от остальной территории страны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Тунисе вспыхнули антиправительственные протестыВ Тунисе вспыхнули антиправительственные протесты
В Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанныеВ Берлине собрался митинг против коронавирусных ограничений, есть задержанные
Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросилиЯнукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили
Миссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава ФондаМиссия МВФ посетит Украину в сентябре — глава Фонда
Зеленский объяснил свое решение уволить ХомчакаЗеленский объяснил свое решение уволить Хомчака
Блок рекламы


Похожие новости
В главных реках Украины обнаружили много следов ковидных медикаментов, - МинэкологииВ главных реках Украины обнаружили много следов ковидных медикаментов, - Минэкологии
Завтра представят концепцию празднования Дня Независимости УкраиныЗавтра представят концепцию празднования Дня Независимости Украины
Армин Лашет пригрозил РоSSии санкциями в случае использования "Северного потока" против УкраиныАрмин Лашет пригрозил РоSSии санкциями в случае использования "Северного потока" против Украины
СНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины, - КулебаСНБО утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины, - Кулеба
Зеленский назначил посла Украины при НАТО, должность была вакантной два годаЗеленский назначил посла Украины при НАТО, должность была вакантной два года
Кузин объяснил рост случаев ковида отдельными кластерами на востоке УкраиныКузин объяснил рост случаев ковида отдельными кластерами на востоке Украины
Без газотранспортной системы Украины Европа на 80% зависит от "Газпрома", - МакогонБез газотранспортной системы Украины Европа на 80% зависит от "Газпрома", - Макогон
В Евросоюзе осудили выдачу роSSийских паспортов на востоке УкраиныВ Евросоюзе осудили выдачу роSSийских паспортов на востоке Украины
Заместитель главы МИД Боднар стал послом Украины в ТурцииЗаместитель главы МИД Боднар стал послом Украины в Турции
Количество незаконных задержаний в оккупированном Крыму выросло втрое, - постпред Украины в ОБСЕКоличество незаконных задержаний в оккупированном Крыму выросло втрое, - постпред Украины в ОБСЕ
Последние новости
Подгружаем последние новости