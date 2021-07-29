Молдова отозвала посла в РоSSии из-за секс-скандала

Посол Молдовы в РоSSии Владимир Головатюк отозван в Кишинев на неопределенный срок для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии. Также будет оценено аспекты его поведения.

Об этом пресс-секретарь МИД Молдовы заявил телеканалу tv8.

По данным молдавских СМИ , Головатюк оказался в скандале сексуального характера. При этом в МИД Молдовы заявили, что воздержатся от комментариев до разъяснения всех обстоятельств.

По данным Enews.md, инцидент с участием посла и одной из сотрудниц дипмиссии в Москве произошел три недели назад. Женщина заявила, что посол под вымышленным предлогом пригласил ее в свою квартиру, где и предстал перед ней "обнаженным и сексуально возбужденным". Женщина, имя которой не называется, рассказала, что посол пытался ее обнять, но она сумела убежать.

Женщина также отметила, что получила психологическую травму и нуждается в помощи врача.

В свою очередь Головатюк пояснил изданию, что выехал в Кишинев, поскольку у него начался отпуск, а сообщение о своей причастности к секс-скандалу комментировать отказался.

Головатюк был назначен послом Молдовы в РоSSии 16 декабря 2020 года. Ранее он был депутатом парламента от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), возглавлял комиссию по вопросам бюджета и финансов, а до избрания был директором Института модернизации Молдовы, главой Национального бюро статистики.

В конце 2020 года предшественник Головатюка в должности посла в Москве - Андрей Негуца - был отозван после скандала с контрабандой анаболиков, которые хотели провезти через границу в машине с номерными знаками посольства Молдовы в РоSSии.