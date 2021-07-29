Молдова отозвала посла в РоSSии из-за секс-скандала

Дипломат утверждает, что у него отпуск.

Молдова отозвала посла в РоSSии из-за секс-скандала
Володимир Головатюк
Фото: multimedia.parlament.md

Посол Молдовы в РоSSии Владимир Головатюк отозван в Кишинев на неопределенный срок для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии. Также будет оценено аспекты его поведения.

Об этом пресс-секретарь МИД Молдовы заявил телеканалу tv8.

По данным молдавских СМИ, Головатюк оказался в скандале сексуального характера. При этом в МИД Молдовы заявили, что воздержатся от комментариев до разъяснения всех обстоятельств.

По данным Enews.md, инцидент с участием посла и одной из сотрудниц дипмиссии в Москве произошел три недели назад. Женщина заявила, что посол под вымышленным предлогом пригласил ее в свою квартиру, где и предстал перед ней "обнаженным и сексуально возбужденным". Женщина, имя которой не называется, рассказала, что посол пытался ее обнять, но она сумела убежать.

Женщина также отметила, что получила психологическую травму и нуждается в помощи врача.

В свою очередь Головатюк пояснил изданию, что выехал в Кишинев, поскольку у него начался отпуск, а сообщение о своей причастности к секс-скандалу комментировать отказался.

Головатюк был назначен послом Молдовы в РоSSии 16 декабря 2020 года. Ранее он был депутатом парламента от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), возглавлял комиссию по вопросам бюджета и финансов, а до избрания был директором Института модернизации Молдовы, главой Национального бюро статистики.

В конце 2020 года предшественник Головатюка в должности посла в Москве - Андрей Негуца - был отозван после скандала с контрабандой анаболиков, которые хотели провезти через границу в машине с номерными знаками посольства Молдовы в РоSSии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Тунисе вспыхнули антиправительственные протестыВ Тунисе вспыхнули антиправительственные протесты
Более 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во ФранцииБолее 161 тыс. противников "ковидных сертификатов" вышли на акции протеста во Франции
Янукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросилиЯнукович-младший передал письмо Венедиктовой и требует, чтобы его допросили
Испания 27 июля открывает границы для украинцевИспания 27 июля открывает границы для украинцев
Зеленский объяснил свое решение уволить ХомчакаЗеленский объяснил свое решение уволить Хомчака
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии к главному редактору The Insider пришли с обыскомВ РоSSии к главному редактору The Insider пришли с обыском
Литовский политик получил шесть лет за шпионаж в пользу РоSSииЛитовский политик получил шесть лет за шпионаж в пользу РоSSии
Green Grey заявил, что выступление группы исключили из концерта ко Дню Независимости из-за песни на русскомGreen Grey заявил, что выступление группы исключили из концерта ко Дню Независимости из-за песни на русском
ZN.ua назвало кандидатов на должность посла США в УкраинеZN.ua назвало кандидатов на должность посла США в Украине
Временный поверенный в делах США назвал окончание войны против Украины "обязанностью РоSSии"Временный поверенный в делах США назвал окончание войны против Украины "обязанностью РоSSии"
Украинский институт будущего призывает созвать Раду и СНБО из-за "Северного потока-2"Украинский институт будущего призывает созвать Раду и СНБО из-за "Северного потока-2"
Украина выразила РоSSии протест из-за привлечения жителей ОРДЛО к выборам в ГосдумуУкраина выразила РоSSии протест из-за привлечения жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму
Малюська спрогнозировал РоSSии "неминуемое поражение" в ЕСПЧМалюська спрогнозировал РоSSии "неминуемое поражение" в ЕСПЧ
В Польше по запросу РоSSии задержали правозащитника ХасоеваВ Польше по запросу РоSSии задержали правозащитника Хасоева
ГБР возбудило дело из-за решения Верховного Суда в отношении ТупицкогоГБР возбудило дело из-за решения Верховного Суда в отношении Тупицкого
Последние новости
Подгружаем последние новости