Зеленский объяснил свое решение уволить Хомчака

"Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями".

Решение президента Владимира Зеленского уволить генерал-полковника Руслана Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначить на его место Валерия Залужного является продолжением начатых кадровых изменений в Министерстве обороны Украины и в секторе безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Как отмечается, Владимир Зеленский считает безусловным приоритетом способность руководителей всех уровней полностью выполнять задания, необходимые для защиты Украины от вооруженной агрессии.

"Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями", - сказал Зеленский.

По его словам, следует активизировать работу как в Министерстве обороны, так и в Вооруженных Силах. Президент также призвал не рассматривать ротации или замену руководителей как нечто чрезвычайное.

"Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать", - подчеркнул он.

Зеленский ожидает, что на всех уровнях в ВСУ, Минобороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины.

"От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач - от подготовки государственного оборонного заказа к конкретной работе с нашими военными на передовой, их обеспечения. Ожидаю от руководства Министерства обороны и Вооруженных Сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного - как на профессиональном, так и на социальном уровне", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности Главнокомандующего ВСУ и назначил на его место действующего командующего оперативно-тактической группировки "Север" Валерия Залужного.

Напомним, что Руслан Хомчак возглавлял Генштаб ВСУ с мая 2019 года. В феврале 2020 появилась информация о его отставке, однако ее опровергли.

В 2021 году СМИ начали распространять информацию, что между Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном якобы конфликт. Сам Хомчак это отрицал. По данным главреда "Цензор.нет" Юрия Бутусова, споры между ними возникали из-за контракты на Ил-76 и медицинских вопросов. По словам Бутусова, командование ВСУ якобы подало против Тарана пять исков.

В июне этого года президент в интервью сообщил, что не исключает отставки Тарана и Хомчака. Зеленский заявил, что "есть ошибки, и они их исправляют. Если они все не исправят, будет другая беседа".