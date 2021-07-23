В НАБУ подтвердили обыски у главы Харьковского облсовета

Статуса в деле о миллионной взятке Артур Товмасян не имеет.

Детектив Национального антикоррупционного бюро Николай Карась опроверг распространенную рядом Telegram-каналов и СМИ информацию о задержании главы Харьковского областного совета по делу о получении миллионной взятки.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Карась заявил, что с Артуром Товмасяном не проводили никаких следственных действий, и он не имеет процессуального статуса по этому делу.

"Процессуального статуса пока у указанного лица не может быть", - сказал детектив.

В то же время он подтвердил, что обыски в рамках уголовного производства проводили, в частности, в кабинете и дома у Товмасяна. По словам Карася, обыски по месту жительства фигурантов и в их легковых автомобилях продолжались до 7 часов утра пятницы, 23 июля.

Детектив добавил, что НАБУ потребует взять под стражу заместителя главы Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката, которым инкриминируют получение взятки в сумме 1 млн 50 тыс. грн. Он отметил, что в случае избрания такой меры пресечения суд в соответствии с законодательством также определит сумму залога.

По словам Карася, основанием для возбуждения уголовного производства стало обращение в НАБУ директора КП, с которого требовали эту сумму за возможность остаться в должности.

"Вопрос не в переназначении, а в не самом инициировании вопроса об освобождении от должности руководителя предприятия, поскольку с ним был продлен контракт и он работал на законных основаниях", - пояснил Карась.

По его словам, деньги передавали в несколько траншей, начиная с апреля, и при получении последнего (350 тыс. грн) обоих фигурантов задержали.