Взрыв возле рынка в Багдаде унес жизни 30 человек

Взрывное устройство сработало на обочине дороги возле рынка в иракском городе Багдад. В результате взрыва погибли по меньшей мере 30 человек, десятки ранены.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на медицинские службы страны.
Нападение произошло на рынке Вахайлат в Садр-Сити, говорится в заявлении иракских военных. Двое представителей медслужб заявили, что в результате мощного взрыва погибли не менее 30 человек и еще десятки получили ранения.
Взрыв произошел за день до праздника Курбан-байрам, когда рынок был заполнен покупателями, пришедшими в поисках подарков и продуктов.
До сих пор никто не взял на себя ответственность за взрыв.