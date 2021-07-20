Взрыв возле рынка в Багдаде унес жизни 30 человек

Еще десятки людей получили ранения.

Фото: twitter.com/Sindhleak

Взрывное устройство сработало на обочине дороги возле рынка в иракском городе Багдад. В результате взрыва погибли по меньшей мере 30 человек, десятки ранены.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на медицинские службы страны.

Нападение произошло на рынке Вахайлат в Садр-Сити, говорится в заявлении иракских военных. Двое представителей медслужб заявили, что в результате мощного взрыва погибли не менее 30 человек и еще десятки получили ранения.

Взрыв произошел за день до праздника Курбан-байрам, когда рынок был заполнен покупателями, пришедшими в поисках подарков и продуктов.

До сих пор никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Reported IED attack in Sadr City, East #Baghdad, #Iraq pic.twitter.com/GRSilhz938

— Aurora Intel (@AuroraIntel) July 19, 2021

21 martyrs as a result of the American terrorism that hit #Baghdad again with an explosion in a local market while people were shopping and preparing for Eid. pic.twitter.com/YL8wR2qG9k

— ZAID?? (@ZAIDIIQ) July 19, 2021

At least 18 people were killed, 45 others were injured in a bomb blast in a busy market in #Baghdad’s Al-#Sadr city. #Iraq #?????? #????? #?????_????? pic.twitter.com/0sd7avnloe

— osama fleyeh (@OsamaFleyeh) July 19, 2021

Ранее о подобных нападениях в этом районе заявляла группировка Исламское государство.

Власти Ирака арестовали командира полка федеральной полиции, ответственного за территорию, в которую входит рыночная площадь. Также сообщается, что начато расследование.

Атака в понедельник произошла за два месяца до федеральных выборов в Ираке, назначенных на 10 октября.

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