В Беларуси 11 участников "радикальных телеграмм-чатов" получили 5-9 лет заключения

Они будут отбывать наказание в колонии усиленного режима.

Суд в Минске вынес приговор по так называемому делу участников чата, 11 человек получили от 5 до 9 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

"19 июля 2021 года судья Дмитрий Остапенко вынес приговоры десяти политзаключенным, которых признали виновными по статьям 218, 293, 295 Уголовного кодекса (Беларуси, - ред.), лишение свободы. Их лишили свободы на срок от пяти до девяти лет в колонии усиленного режима", - говорится в сообщении.

Троих человек, Артема Косаковского, Дмитрия Ластовского, Дмитрия Жебуртовича признали виновными по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК Республики Беларусь (приготовление к участию в массовых беспорядках). Каждый из них приговорен к пяти годам колонии усиленного режима.

Восемь лет колонии усиленного режима по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 (приготовление к участию в массовых беспорядках), а также по ч. 1 ст. 13 и ч. 3 ст. 218 СБ (приготовление к умышленному уничтожению или повреждению имущества организованной группой) получили семь человек - Павел Недбайло, Ростислав Стефанович, Евгений Пропольский, Александр Резник, Сергей Плонис, Артем Мицук, Александр Юрчик («Вясна» уточняет, что последний не признается политзаключенным).

Еще один фигурант дела, Юрий Белько, приговорен к девяти годам колонии усиленного режима. Его обвиняли в тех же преступлениях, что и всех фигурантов, плюс ч. 2 ст. 295 РБ (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).

Именно такие наказания требовал старший помощник прокурора Ленинского района Минска Александр Романович.

Во время объявления приговоров с заключенных не сняли наручники. Некоторые из них, а также некоторые слушатели в зале воскликнули: "Жыве Беларусь !".

Всех осужденных обвинили в участии в телеграмм-чате «радикального направления». В показаниях фигурируют несколько чатов - в частности, "ОГСБ", "Подработка Минск", "100", "101".

Несколько политзаключенных заявили о пытках при задержании или написании "чистосердечных признаний".

По данным центра "Вясна", по состоянию на 19 июля политзаключенными в Беларуси является 561 человек.