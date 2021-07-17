Арахамия: Монастырский должен разделить МВД на несколько инстанций

По его словам, из министерства "точно" заберут пограничную службу.

Арахамия: Монастырский должен разделить МВД на несколько инстанций
Фото: Анна Стешенко

В правящей коалиции есть институциональный план разбивки больших министерств на несколько инстанций, в частности, МВД.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в эфире канала "Украина24", пишет Украинская правда.

"У нас, как у правящей коалиции, есть план институциональный в отношении того, что такие крупные министерства надо разбивать на несколько инстанций - Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, и пограничная служба также", - сказал глава фракции.

По его словам, пограничную службу "точно" заберут из МВД, а по миграционной службе - "вопрос открытый".

Поэтому одной из главных задач, стоящих перед новым главой МВД Денисом Монастирским, является разделение Министерства внутренних дел.

Арахамия добавил, что Монастырский решил исчезнуть из информационного поля на месяц.

"Он мне сказал, что он решил условно на месяц исчезнуть из инфополя для того, чтобы, во-первых, провести аудит того, что есть, и выйти через месяц на пресс-конференцию, где он расскажет, чем он будет заниматься, когда он видит воплощение каких-то программ, чтобы мы его потом как парламент могли контролировать", - рассказал нардеп.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила нардепа "Слуги народа", главу правоохранительного парламентского комитета Дениса Монастырского министром внутренних дел.

В выступлении перед кандидатами он главным приоритетом назвал безопасность граждан и государства и увеличение уровня доверия общества к правоохранительным органам.

Монастырский собирается увеличить расходы на оплату труда полицейских. Также он хочет увеличить цифровизацию в МВД и сосредоточиться на защите прав несовершеннолетних и усилении борьбы с оборотом наркотиков.

Кроме того, новый глава МВД собирается реформировать пограничную службу, увеличить зарплату пограничникам и уменьшить очереди на КПП. Также он хочет внедрить добровольное страхование имущества украинцев от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

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