Рада закрыла пятую сессию IX созыва

В следующий раз депутаты должны собраться на внеочередную сессию во вторник.

Верховная Рада 16 июля провела последнее заседание пятой сессии IX созыва. Депутаты назначили нового министра внутренних дел, рассмотрели вопрос ратификации некоторых международных документов, а также несколько законопроектов, в частности, об основах национального сопротивления и об увеличении численности ВСУ.

На этой неделе депутаты собирались сразу на три внеочередных заседания - два были созваны президентом и одно - по инициативе депутатов.

На следующей неделе планируется внеочередная сессия, на которой хотят рассмотреть постановления, блокирующие подписание ряда уже принятых законопроектов.

Начало шестой сессии Верховной Рады этого созыва запланировано на 7 сентября. Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук не исключает, что будут внеочередные сессии.