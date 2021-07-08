Московский патриархат в Одессе устроил многолюдный крестный ход, заблокировав движение на Объездной дороге

В Одессе прихожане УПЦ Московского патриархата устроили крестный ход на оживленной трассе, спровоцировав транспортный коллапс. Огромный затор на Объездной дороге образовался утром 8 июля из тысячи паломников, идущих по проезжей части.

Фото: Думская

Фото: Думская

Водители, застрявшие в пробке, сообщили «Думской», что он растянулся до Днепропетровской дороги.

Часть трассы перекрыли. Верующих сопровождает полиция, спасатели и медики "скорой".

По информации пресс-службы Одесской епархии УПЦ Московского патриархата, люди идут в село Мариновка, где расположен Свято-Покровский скит. Там состоится всенощное бдение, которое возглавит митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Как сообщалось, в марте в Успенском соборе Киево-Печерской лавры УПЦ МП устроила многотысячную молитву о прекращении эпидемии ковида.