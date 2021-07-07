Суд не увидел конфликта интересов в действиях "слуги народа" Куницкого

Печерский районный суд Киева не увидел административного правонарушения и закрыл производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого, в отношении которого ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции составило два админпротокола за вероятный конфликт интересов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Проверка НАПК установила, что депутат рассылал официальные депутатские обращения в различные учреждения по вопросам, "которые составляли его частный интерес", в частности - в Государственное бюро расследований и "ДТЭК Киевские электросети". Эти факты ранее были обнародованы в расследовании программы "Схемы", в котором журналисты рассказали, как Куницкий использует депутатский мандат в интересах частного бизнеса.

"Производство по делу об административном правонарушении по ч.2 ст. 172-7 КУоАП закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", - говорится в постановлении судьи Кристины Константиновой от 11 июня, текст которого был опубликован позже.

Как сообщали "Схемы", одно депутатское обращение Куницкого было адресовано "ДТЭК Киевские электросети". Согласно заключению НАПК, нардеп отправлял его, находясь в условиях реального конфликта интересов. Куницкий как депутат интересовался возможностью установки электрозарядной станции возле дома на Печерске в Киеве , где он арендовал квартиру. К депутатскому обращению об установлении зарядной станции возле своего дома Куницкий добавил технический паспорт на зарядное устройство производства харьковского ЧП "Автоентерпрайз".

В комментарии "Схемам" Куницкий отметил: "НАПК говорит, что я отправил этот запрос для того, чтобы улучшить состояние своей семьи, потому что я использую электроавто, как и моя жена ... Но на сегодняшний день нет никакой законной процедуры, которая имеет регламент, как ее (электрозарядную станцию - ред.) установить ... я получил ответ и после этого подал законопроект, которым я должен был это урегулировать, чтобы любой человек имел возможность в нормальном законном русле установить зарядное устройство".

Печерский суд принял во внимание его объяснения и признал, что Куницкий имел не "частный интерес", а действовал как депутат.

Другое депутатское обращение Куницкий направил в Государственное бюро расследований. В сентябре 2019-го он жаловался на действия прокуроров Генпрокуратуры и следователей Государственной фискальной службы, расследовавших уклонения от уплаты налогов группой компаний "Автоинтерпрайз" и помощником народного депутата Дмитрием Никоновым. Уже на следующий день после подачи обращения ГБР открыло уголовное производство против налоговиков, которые заподозрили "Автоинтерпрайз" в финансовых махинациях по статье о противодействии законной хозяйственной деятельности.

Как пояснил суду Куницкий, это обращение он направил после того, как его "об этом попросил трудовой коллектив предприятия" и отметил, что "Автоинтерпрайз" расположен по адресу, входящему в мажоритарный округ, по которому он избирался в парламент.

Суд установил, что депутатское обращение к ГБР осуществлялось в пределах его полномочий как народного депутата.

Напомним, Куницкий баллотировался при поддержке партии "Слуга народа" в Харькове. Во время одной из встреч с избирателями он сам подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. Он также проходил службу в армии этой страны.

11 июля ЦИК отменила регистрацию Куницкого кандидатом из-за двойного гражданства. Но 14 июля Шестой апелляционный административный суд отменил решение ЦИК. За два дня до голосования, 19 июля, Верховный суд допустил Куницкого к выборам. Куницкий победил в мажоритарном округе №169 в Харькове.