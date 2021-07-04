Зеленский: учения "Си Бриз" демонстрируют, что Украина не остается наедине с роSSийской агрессией.

Фото: president.gov.ua

Самые масштабные за всю историю международные военно-морские учения “Си Бриз” в этом году являются сигналом того, что Украина не остается наедине с роSSийской агрессией.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки в Одесскую область.

В ее рамках Зеленский посетил эсминец "Росс" Военно-Морских Сил США , который участвует в "Си Бриз - 2021".

Главу государства ознакомили с оборудованием и вооружением судна.

На борту эсминца Президент Украины пообщался с командующим 6-го флота ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком.

Зеленский назвал символичным то, что в один день отмечается День ВМС Украины и День Независимости США , и поздравил американский народ с этим чрезвычайно важным праздником.

"Я считаю, что эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость", - отметил Глава государства.

Фото: president.gov.ua

Со своей стороны, вице-адмирал Юджин Блэк отметил, что для американских военных - большая честь приветствовать на борту эсминца Президента страны, которая борется за свою независимость.

Он отметил, что во время учений "Си Бриз - 2021" отрабатывается много элементов для достижения совместимости, что очень важно для взаимодействия украинских и американских военных на суше, на море и в воздухе.

Напомним, в Одессе 28 июня состоялось торжественное открытие международных учений "Си Бриз-2021". Участие в мероприятии приняли представители около 30 стран-партнеров, привлеченных к маневрам.

Нынешние учения являются самыми масштабными за 20 лет. Они продлятся до 10 июля.