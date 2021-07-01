Американцы смогут выбирать пол в паспортах

В Государственном департаменте США предлагают изменить процедуру оформления паспортов США и документов, удостоверяющих, что ребенок, рожденный за пределами США , приобретает гражданство страны.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление Госдепа.

"Государственный департамент начал процедуру введения отметки о поле для небинарных, интерсекс, и гендерно неконформных лиц, которые подаются на получение паспорта или CRBA. Мы пытаемся найти самый лучший подход к достижению этой цели", - говорится в заявлении.

Отмечается, что первым шагом для обеспечения справедливого отношения к гражданам США , которые относятся к ЛГБТКИ+ станет разрешение лицам, подающимся на получение паспорта или CRBA, самостоятельно выбирать в графе пола "мужской" или "женский".

При этом Госдеп не будет требовать медицинской сертификации, если выбор в графе "пол" не совпадает с выбором в их документах о гражданстве или удостоверении личности.