Американцы смогут выбирать пол в паспортах
В Госдепе предлагают изменить процедуру оформления документов.
В Государственном департаменте США предлагают изменить процедуру оформления паспортов США и документов, удостоверяющих, что ребенок, рожденный за пределами США, приобретает гражданство страны.
Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление Госдепа.
"Государственный департамент начал процедуру введения отметки о поле для небинарных, интерсекс, и гендерно неконформных лиц, которые подаются на получение паспорта или CRBA. Мы пытаемся найти самый лучший подход к достижению этой цели", - говорится в заявлении.
Отмечается, что первым шагом для обеспечения справедливого отношения к гражданам США, которые относятся к ЛГБТКИ+ станет разрешение лицам, подающимся на получение паспорта или CRBA, самостоятельно выбирать в графе пола "мужской" или "женский".
При этом Госдеп не будет требовать медицинской сертификации, если выбор в графе "пол" не совпадает с выбором в их документах о гражданстве или удостоверении личности.
Напомним, ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс принять закон о равноправии сексуальных меньшинств. В феврале 2020 года Министерство жилищного строительства США объявило, что впервые хочет законодательно защитить ЛГБТ от дискриминации на рынке жилья. Кроме того, американское Министерство обороны разрешило трансгендерам служить в армии.