Американцы смогут выбирать пол в паспортах

В Госдепе предлагают изменить процедуру оформления документов.

Американцы смогут выбирать пол в паспортах
Фото: Макс Требухов

В Государственном департаменте США предлагают изменить процедуру оформления паспортов США и документов, удостоверяющих, что ребенок, рожденный за пределами США, приобретает гражданство страны.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление Госдепа.

"Государственный департамент начал процедуру введения отметки о поле для небинарных, интерсекс, и гендерно неконформных лиц, которые подаются на получение паспорта или CRBA. Мы пытаемся найти самый лучший подход к достижению этой цели", - говорится в заявлении.

Отмечается, что первым шагом для обеспечения справедливого отношения к гражданам США, которые относятся к ЛГБТКИ+ станет разрешение лицам, подающимся на получение паспорта или CRBA, самостоятельно выбирать в графе пола "мужской" или "женский".

При этом Госдеп не будет требовать медицинской сертификации, если выбор в графе "пол" не совпадает с выбором в их документах о гражданстве или удостоверении личности.

Напомним, ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс принять закон о равноправии сексуальных меньшинств. В феврале 2020 года Министерство жилищного строительства США объявило, что впервые хочет законодательно защитить ЛГБТ от дискриминации на рынке жилья. Кроме того, американское Министерство обороны разрешило трансгендерам служить в армии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Штаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцемШтаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцем
В МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSииВ МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSии
184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский на передовой объяснил CBS, почему американцы должны беспокоиться о ситуации в УкраинеЗеленский на передовой объяснил CBS, почему американцы должны беспокоиться о ситуации в Украине
Минздрав подготовил список больниц, которые смогут восстановить плановые госпитализации и операцииМинздрав подготовил список больниц, которые смогут восстановить плановые госпитализации и операции
"До конца 2021 года все желающие вакцинироваться от ковида смогут это сделать", - Ляшко"До конца 2021 года все желающие вакцинироваться от ковида смогут это сделать", - Ляшко
Зеленский подписал закон об электронных паспортахЗеленский подписал закон об электронных паспортах
Украинцы смогут покупать вакцину против ковида не раньше ноября, - АрахамияУкраинцы смогут покупать вакцину против ковида не раньше ноября, - Арахамия
Рада приняла закон об электронных паспортахРада приняла закон об электронных паспортах
Свободно передвигаться по Европе смогут только лица, вакцинированные утвержденными в ЕС препаратами — СМИСвободно передвигаться по Европе смогут только лица, вакцинированные утвержденными в ЕС препаратами — СМИ
Все желающие смогут получить вакцину от ковида в этом году, - ШмыгальВсе желающие смогут получить вакцину от ковида в этом году, - Шмыгаль
Сегодня в Киеве не будет никаких кордонов, и люди смогут свободно митинговать на улице Банковой, - ГеращенкоСегодня в Киеве не будет никаких кордонов, и люди смогут свободно митинговать на улице Банковой, - Геращенко
Жители оккупированных территорий смогут воспользоваться услугой "е-Малятко"Жители оккупированных территорий смогут воспользоваться услугой "е-Малятко"
Последние новости
Подгружаем последние новости