Между "слугами народа" Тищенко и Куницким произошла потасовка в столовой Верховной Рады

Между народными депутатами "Слуги народа" Николаем Тищенко и Александром Куницким произошла стычка в столовой Верховной Рады.

Видео под названием "Коля Тищенко быкует в Верховной раде" Куницкий обнародовал в YouTube. По словам депутата, причиной конфликта якобы стал законопроект об автоматической пролонгации дипломов моряков, который сегодня будут рассматривать на внеочередном заседании. Профильный комитет, в состав которого входит Тищенко, по словам Куницкого, не хотел поддерживать этот документ.

"Утром в столовой Верховной Рады я встретил Николая Тищенко, который в своей манере неадекватной начал высказывать претензии по статье о моряках, которую якобы я заказал против него", - заявил депутат.

После этого Тищенко, по словам его коллеги, якобы напал на него.

"Выбил телефон из рук, начал пинать его ногами, повалил меня на землю, начал нападать, не знаю, что хотел сделать. Сложно понять", - заявил Куницкий.

Помощница Николая Тищенко в комментарии LB.ua сообщила, что "никакой драки не было".

"Куницкий подошел в столовой и начал снимать, задавал странные вопросы. Николай попросил убрать телефон. После того, как Куницкий отреагировал, Николай осторожно отвел в сторону телефон и порекомендовал коллеге на работе заниматься парламентской деятельностью", - отметила помощница.

На видео, опубликованном Куницким, видно, как Тищенко махнул рукой в сторону своего коллеги, после чего исчезло изображение видео, но остался звук. После этого Тищенко ушел, за ним последовал Куницкий. Тищенко попросил не преследовать его и также начал записывать видео.

Глава партии Александр Корниенко сообщил журналистам, что "видел отдельно и Тищенко, и Куницкого. Но выглядят они как побитые".

"Они уже взрослые ребята, думаю, им есть, кому пожаловаться", - отметил он.

Вопрос LB.ua о том, будет ли реакция партии и фракции, Корниенко оставил без ответа.

Отметим, что и Тищенко, и Куницкий фигурировали в журналистских расследованиях. 28 июня Bihus.info обнародовали новое расследование, которое объясняет, "откуда у депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко и его родственников деньги на многомиллионные строительные проекты и почему во фракции терпят выходки нардепа".

А в июле 2020 года "Схемы" установили, что Александр Куницкий использует депутатский мандат "слуги народа" в интересах частного бизнеса, причастность к которому никогда не скрывал и от имени которого публично выступал годами. А именно - Куницкий как депутат помогал продвигать интересы "Автоентерпрайз" - харьковской группы компаний, занимающихся импортом электрокаров из-за рубежа и изготовлением и установкой зарядных станций для них.