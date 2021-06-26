Экс-президент ФРГ Гаук получил премию имени святого Войцеха за вклад в сплочение Европы

Президент Польши Анджей Дуда вручил бывшему президенту Германии Йоахиму Гауку премию Фонда имени святого Войцеха за вклад в сплочение Европы.

Об этом сообщает "Польское Радио".

Церемония состоялась в парке Королевские Лазенки в Варшаве. Дуда отметил вклад Гаука в процесс декоммунизации Германии, благодаря которому, по словам польского президента, этот процесс стал глубинным и основательным.

Дуда напомнил, что после падения Берлинской стены Гаук занимал должность уполномоченного правительства ФРГ по делам актов Штази.

Также Дуда отметил, что в Польше с большим уважением смотрели на деятельность Гаука, и его имя "знал каждый, кто хотел привлечь коммунистов к ответственности за их преступления".

Фонд имени святого Войцеха присуждает премию за заслуги во имя мира, свободы и сотрудничества в Европе людям, которые сделали большой вклад в сплочение Европы и укрепление добрососедских отношений между народами Западной и Центральной Европы.

Напомним, протестантский пастор и политический деятель Иоахим Гаук, в прошлом один из лидеров диссидентского движения, был избран на должность президента Германии в марте 2012 года.

В 2017 году Гаук был награжден высшим орденом Украины для иностранцев за личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, популяризацию ее исторического наследия и современных достижений.