Разумков не видит оснований для отставки Авакова

В Верховную Раду не поступало предложений об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом заявил на пресс-конференции спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент LB.ua.

"Если будет внеочередная сессия, то теоретически это возможно. Практически - я не знаю. Таких инициатив пока не поступало. Если мы с вами говорим о деятельности Министерства внутренних дел, то я считаю, что сегодня оно достаточно эффективно выполняет свои функции", - заявил он.

Разумков добавил, что если есть желание, то "можно найти много негативных кейсов, которые критикуются обществом и СМИ ".

"Но если мы посмотрим на работу полиции, Национальной гвардии, на обеспечение порядка, работу этого министерства в промежуток пандемии, то они демонстрировали достаточно неплохую эффективность. Поэтому деятельность Арсена Борисовича достаточно позитивна. Я об этом также говорил своим коллегам. Относительно отставок, то таких предложений и обращений не звучало. Как и от премьер-министра", - отметил он.

Напомним, Аваков - единственный министр, пришедший после смены власти в Украине 2014 года и не потерявший своей должности. Он возглавлял МВД в первом Кабмине Яценюка, втором Кабмине Яценюка и Кабмине Гройсмана.

Неделю назад СМИ распространили информацию о том, что осенью правительство хотят отправить в отставку якобы для того, чтобы избавиться от Авакова. Его заместитель Антон Геращенко заявил, что "в ведомстве не реагируют на слухи об отставке министра".

В 2019 году на заседании фракции "Слуга народа" высказали предложение, что Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр".