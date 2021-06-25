Разумков не видит оснований для отставки Авакова

Спикер парламента отметил, что глава МВД работает эффективно.

Разумков не видит оснований для отставки Авакова
Фото: facebook/Слуга Народу

В Верховную Раду не поступало предложений об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом заявил на пресс-конференции спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент LB.ua.

"Если будет внеочередная сессия, то теоретически это возможно. Практически - я не знаю. Таких инициатив пока не поступало. Если мы с вами говорим о деятельности Министерства внутренних дел, то я считаю, что сегодня оно достаточно эффективно выполняет свои функции", - заявил он.

Разумков добавил, что если есть желание, то "можно найти много негативных кейсов, которые критикуются обществом и СМИ".

"Но если мы посмотрим на работу полиции, Национальной гвардии, на обеспечение порядка, работу этого министерства в промежуток пандемии, то они демонстрировали достаточно неплохую эффективность. Поэтому деятельность Арсена Борисовича достаточно позитивна. Я об этом также говорил своим коллегам. Относительно отставок, то таких предложений и обращений не звучало. Как и от премьер-министра", - отметил он.

Напомним, Аваков - единственный министр, пришедший после смены власти в Украине 2014 года и не потерявший своей должности. Он возглавлял МВД в первом Кабмине Яценюка, втором Кабмине Яценюка и Кабмине Гройсмана.

Неделю назад СМИ распространили информацию о том, что осенью правительство хотят отправить в отставку якобы для того, чтобы избавиться от Авакова. Его заместитель Антон Геращенко заявил, что "в ведомстве не реагируют на слухи об отставке министра".

В 2019 году на заседании фракции "Слуга народа" высказали предложение, что Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковидуНардепа Камельчука, который называл пандемию "заговором корпораций", выбрали докладчиком в ПАСЕ по ковиду
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
Израиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента ИранаИзраиль обеспокоен "ядерными амбициями" нового президента Ирана
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков не собирается уходить в отставкуРазумков не собирается уходить в отставку
Разумков заявил, что против санкций СНБО относительно украинцевРазумков заявил, что против санкций СНБО относительно украинцев
Слухи об отставке Авакова распространяются с момента назначения, мы на них не реагируем, - ГеращенкоСлухи об отставке Авакова распространяются с момента назначения, мы на них не реагируем, - Геращенко
Разумков: Рада до конца сессии рассмотрит в первом чтении законопроекты по олигархамРазумков: Рада до конца сессии рассмотрит в первом чтении законопроекты по олигархам
Разумков высказался за уголовную ответственность для чиновников за двойное гражданствоРазумков высказался за уголовную ответственность для чиновников за двойное гражданство
Берковский заявил, что не видит кризиса в работе Украинского культурного фондаБерковский заявил, что не видит кризиса в работе Украинского культурного фонда
Разумков надеется на принятие изменений к закону "О публичных закупках" относительно локализацииРазумков надеется на принятие изменений к закону "О публичных закупках" относительно локализации
Разумков подписал закон о е-декларировании, который Зеленский должен ветироватьРазумков подписал закон о е-декларировании, который Зеленский должен ветировать
Разумков предложил заслушать Кабмин относительно тарифовРазумков предложил заслушать Кабмин относительно тарифов
Разумкова: закон "об олигархах" появится в Раде в ближайшее времяРазумкова: закон "об олигархах" появится в Раде в ближайшее время
Последние новости
Подгружаем последние новости