Зеленский утверждает, что Конституционный суд находился под влиянием политических и бизнес-групп

"Я заблокировал действия Конституционного Суда, которые считаю неправомерными".

Зеленский утверждает, что Конституционный суд находился под влиянием политических и бизнес-групп
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Президент Владимир Зеленский считает, что Конституционный Суд при принятии решений по антикоррупционным реформам, реформам земли и языковым вопросам находился под влиянием различных политических и бизнес-групп.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

"Я заблокировал действия Конституционного Суда, которые считаю неправомерными. Не только я, а решением СНБО. Все-таки, не я один, а своей подписью я ввел в действие", - сказал Зеленский.

Он предполагает, что бывшего председателя КС Александра Тупицкого могли "субьективизировать" различными финансовыми рычагами различные группы, "в частности, политические и бизнес-группы, которые сопровождают до сих пор его жизнь и работу".

По словам Зеленского, он имел встречу с Тупицким, на которой обсуждались несколько вопросов.

"С этими вопросами можно где-то соглашаться, можно говорить, что это неидеальные законопроекты, но одно дело - менять их какими-то поправками, но не ломать полностью систему", - подчеркнул президент.

10 июня на заседании Палаты КС появилось 12 судей, 6 из которых проголосовали против утверждения повестки дня из-за недопуска в суд Тупицкого и Касминина.

Напомним, что 27 марта Владимир Зеленский своим указом отменил указы о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Согласно тексту документа, указ вступил в силу со дня опубликования.

В документе говорится о том, что отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина.

В конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца, а в феврале продолжил его еще на месяц. Причиной стало подозрение в совершении Тупицкого уголовного преступления - его подозревают в подкупе свидетеля.

В КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий, призывали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым, но государственная охрана все равно не пускает его на рабочее место.

1 июня Александр Тупицкий впервые явился на судебное заседание по делу о подкупе свидетеля и дачу ложных показаний, однако меру пресечения ему не избирали, потому что не пришли прокуроры.

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