Суд приобщит около 20 новых томов доказательств по делу экс-главы КГГА Попова

Весной дело начали слушать заново.

Фото: Татьяна Безрук Обвиняемый Александр Попов и адвокат Николай Карнаух

В Шевченковском суде Киева 22 июня прошли заседания по делу бывшего главы Киевской городской администрации Александра Попова по разгону митингующих в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Евромайдане. Во время заседания прокурор Олег Багнюк приобщал письменные доказательства по делу.

В начале заседания суд обратился к стороне обвинения для уточнения объема письменных доказательств. Прокурор заявил, что производство состоит из 40 томов, еще около 20 томов будут добавлены в дальнейшем.

Фото: Татьяна Безрук Судьи Владимир Бугиль, Павел Слободянюк и Евгений Мартынов

Среди документов, которые приобщал прокурор, были судебно-медицинские экспертизы о телесных повреждениях у пострадавших, протоколы осмотра пострадавших, документы о признании лица потерпевшим.

Фото: Татьяна Безрук Потерпевшие

Напомним, что дело в отношении Александра Попова, которого обвиняют в противодействии митингам и демонстрациям, начали рассматривать сначала весной этого года. Дело уже рассматривалось в суде, но председательствующая судья ушла в декретный отпуск, и ее заменил судья Владимир Бугель.

По норме уголовно-процессуального кодекса Украины, если хоть один из участников рассмотрения уголовного производства при замене состава суда пожелает рассматривать уголовное производство сначала, то суд вынужден это сделать.