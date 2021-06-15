Оккупанты восемь раз открывали огонь на Донбассе за сутки
Двое военных получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве.
За прошедшие сутки, 14 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе Новотошковского враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Водяного на Приазовье противник трижды обстреливал наши позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от населенного пункта Павлополь роSSийские войска осуществили обстрел украинских защитников из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Около Луганского враг дважды открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.
Боевых потерь в результате обстрелов среди ВСУ не было. Военные открывали ответный огонь.
Вместе с тем, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения. Им оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военного - удовлетворительное, другого - средней тяжести.
По состоянию на 7:00 утра 15 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - неподалеку от Новгородского.
Напомним, вчера, 14 июня, глава ОБСЕ второй раз с начала года посетила Донбасс.