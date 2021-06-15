Оккупанты восемь раз открывали огонь на Донбассе за сутки

Двое военных получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве.

Оккупанты восемь раз открывали огонь на Донбассе за сутки
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 14 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РоSSийской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе Новотошковского враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного на Приазовье противник трижды обстреливал наши позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Павлополь роSSийские войска осуществили обстрел украинских защитников из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Около Луганского враг дважды открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь в результате обстрелов среди ВСУ не было. Военные открывали ответный огонь.

Вместе с тем, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения. Им оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военного - удовлетворительное, другого - средней тяжести.

По состоянию на 7:00 утра 15 июня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - неподалеку от Новгородского.

Напомним, вчера, 14 июня, глава ОБСЕ второй раз с начала года посетила Донбасс.

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