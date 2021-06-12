ЦИК отказалась регистрировать инициативную группу по "земельному" референдуму из-за "мертвых душ"

После проверки комиссией документов собрания были обнаружены многочисленные нарушения.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группе по проведению всеукраинского референдума из-за обнаруженных в ее списках нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что ЦИК 1 июня получила документы собрания граждан по проведению всеукраинского референдума, на который предлагалось вынести вопрос: "Поддерживаете ли Вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина?" В дальнейшем комиссия должна была принять решение о регистрации соответствующей инициативной группы.

После проверки комиссией документов собрания были обнаружены многочисленные нарушения.

"В частности, в списках участников собрания 47 человек включены в него дважды. При этом подписи напротив одинаковых фамилий и других персональных данных визуально отличаются.

Также в списках участников указаны сведения о 19 умерших, напротив фамилий которых проставлены подписи. К тому же, 17 человек из указанных «мертвых душ» включены в список членов инициативной группы", - говорится в сообщении.

Учитывая эти факты, комиссия пришла к выводу, что данные о результатах голосования по созданию инициативной группы были искажены, а затем отказала в ее регистрации.

Комиссия также проанализировала вынесенный инициативной группой вопрос "Поддерживаете ли Вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина?" и решила, что он по сути совпадает с вопросом "Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?", вынесенным на референдум другой инициативной группой, документы о регистрации которой поступили в Комиссии 5 мая 2021 года и уже зарегистрированы.

В связи с этим Комиссия отказала в регистрации инициативной группы, документы которой поступили в Центральную избирательную комиссию 1 июня 2021 года.

Напомним, 1 июня лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко передала в Центральную избирательную комиссию пакет документов, необходимых для регистрации инициативной группы по проведению всеукраинского референдума.