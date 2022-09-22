Окупанти влаштували теракт у Мелітополі, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі Україну — мер

Російські загарбники влаштували теракт у тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі, щоб напередодні псевдореферендуму звинуватити в терорі українську владу. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Страх, терор та ліквідація неугодних - три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє Росія», - написав Федоров, додавши, що перед псевдореферендумом окупанти посилюють «зачищення» серед своїх.

Зокрема, за словами мера міста, сьогодні на Центральному ринку Мелітополя, де завжди велике скупчення людей, загарбники влаштували вибух та ліквідували шістьох своїх військових.

Інформація щодо постраждалих мирних громадян уточнюється, додав мер.

«Кожен має розуміти: таке майбутнє нам пророкує країна-терорист. Тож ані псевдореферендуми, ані будь-які заяви терористів не змінять нашого курсу: ми деокупуємо свої території та повернемо мир у свій дім», - заявив Федоров.