Руководителя теруправления Укртрансбезопасности задержали по подозрению в сборе "дани" с перевозчиков

Сумма составляла от 500 до 1000 долларов в месяц.

Фото: dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований задержало и.о. руководителя Северного межрегионального управления Укртрансбезопасности.

На сайте Бюро сообщается, что его обвиняют в сборе "дани" с частных предпринимателей, занимающихся нерегулярными пассажирскими перевозками. Сумма составляла от 500 до 1000 долларов ежемесячно.

Эпизод, в котором чиновник попался, касается вымогательства у киевского владельца маршрутных такси ежемесячной оплаты в размере 700 долларов. За эти деньги чиновник обещал не создавать искусственных препятствий в предпринимательской деятельности и не привлекать его к ответственности за отсутствие маршрутных листов.

Фото: dbr.gov.ua

Задержание произошло во время передачи второй части взятки в сумме 500 долларов.

Теперь ему планируют сообщить о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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