На Донбассе оккупанты ранили военного ВСУ

Зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня в сутки.

На Донбассе оккупанты ранили военного ВСУ
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

С начала суток, 10 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы шесть нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, у Шумов оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от населенного пункта Новгородское противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки враг осуществил обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Водяного роSSийско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. А вблизи Старогнатовки - открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести", - сообщили в штабе.

На обстрелы противника ВСУ открывали ответный огонь.

Напомним, за прошедшие сутки, 9 июня, в районе проведения ООС зафиксировали три нарушения режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований.

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