На Донбассе оккупанты ранили военного ВСУ
Зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня в сутки.
С начала суток, 10 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы шесть нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, у Шумов оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от населенного пункта Новгородское противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Причепиловки враг осуществил обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Водяного роSSийско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. А вблизи Старогнатовки - открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести", - сообщили в штабе.
На обстрелы противника ВСУ открывали ответный огонь.
Напомним, за прошедшие сутки, 9 июня, в районе проведения ООС зафиксировали три нарушения режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований.