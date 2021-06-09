В МОЗ рассказали, как получить сертификат вакцинации от COVID-19

Международный сертификат вакцинации от коронавируса будут выдавать семейные врачи после получения пациентом двух доз прививки.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что на сегодня в мире существуют две формы сертификата о вакцинации - в бумажном и электронном виде.

"Некоторые страны, в том числе страны ЕС , приняли решение о введении электронных сертификатов, и в ЕС прописаны технические требования к этому сертификату. В то же время в позиции Евросоюза есть примечание, которое говорит, что кроме цифровых сертификатов, страны-члены ЕС могут использовать и бумажную форму. Для этого должно быть подписано соглашение между странами о признании этих сертификатов в виде обмена нотами, который проводят дипломаты", - сказал Ляшко.

По словам министра, в Украине сертификат о вакцинации в бумажном виде можно получить у семейного врача.

"Люди, которые сделали две прививки, могут обратиться к семейному врачу, и он из медицинской информационной системы может сделать этот документ. Он будет признаваться в тех странах, которые признают международные сертификаты о вакцинации", - сказал он.