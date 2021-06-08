В офисе президента обнародовали детали переговоров Зеленского и Байдена

Зеленский принял приглашение Байдена посетить США в июле этого года.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал детали телефонного разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джозефом Байденом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Зеленский принял приглашение Байдена посетить США в июле этого года.

"Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил лидерство Владимира Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране. Также президент Соединенных Штатов отметил полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня", - сообщил Ермак.

Стороны обменялись мнениями относительно стратегического взаимодействия Украины и США накануне важных саммитов «Группы семи" и Североатлантического альянса, а также запланированных встреч Джо Байдена с руководством Евросоюза и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Владимир Зеленский рассказал Джо Байдену о ситуации с безопасностью на Донбассе и вдоль украинских границ. Он акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях и вблизи границы Украины и в дальнейшем наблюдается высокая концентрация роSSийских войск и тяжелого вооружения", - подчеркнул Ермак, добавив, что Зеленский проинформировал Байдена, что "так называемый отвод роSSийских войск является лишь имитацией".

Со своей стороны Байден поддержал инициативу Зеленского о создании Крымской платформы. Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне.

Главы государств также затронули вопросы энергетической безопасности. Президент США отметил, что он является противником реализации проекта "Северный поток-2".

Зеленский в ответ отметил, что "Северный поток-2" - это не экономический проект. Он создает серьезную угрозу и является вызовом. Лидер США заверил Президента Украины в гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов.

"Президенты также обменялись мнениями относительно прогресса Украины во внедрении ключевых реформ. Владимир Зеленский рассказал о запланированных шагах в направлении уменьшения влияния олигархов на жизнь страны. Он отметил, что заинтересован в развитии крупного бизнеса в Украине, но без олигархического вмешательства в политику и экономику", - говорится в сообщении.

Зеленский также поблагодарил за решение США предоставить Украине 900 тыс. доз вакцины против COVID-19.

Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор между Джозефом Байденом и Владимиром Зеленским. Во время разговора Байден пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом. Зеленский принял предложение.