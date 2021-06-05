В Минэкономики будет работать дочь министра времен Януковича

Кристина Голубицкая, дочь бывшего министра экономики Игоря Прасолова, стала заместителем новоназначенного главы ведомства.

В Минэкономики будет работать дочь министра времен Януковича
Фото: Мінекономіки

Заместителем министра экономики Украины назначена Кристина Голубицкая - дочь бывшего министра экономики Игоря Прасолова (назначен 24 декабря 2012 года).

Это предусмотрено распоряжением Кабинета Министров Украины от 2 июня 2021 г. №547-р.

Кристина Голубицкая начала свою трудовую деятельность в 2010 году в должности экономиста отдела инвестиционного консалтинга ООО "Альтана Капитал", занималась прогнозированием биржевых показателей и оценкой бизнеса, говорится на сайте министерства.

С 2013 года в течение двух лет была членом Правления ПАО “Национальный депозитарий Украины”. В частности, активно участвовала в реформе депозитарной деятельности и создании центрального депозитария на базе ОАО "НДУ", а также в подготовке нормативно-правовых актов для улучшения инвестиционного климата и развития фондового рынка в Украине.

Также работала над реформой управления государственными предприятиями и приватизации в составе Команды поддержки реформ в Министерстве экономического развития и торговли Украины, согласно с проектом МТД "Продолжение институциональной поддержки в рамках проекта архитектуры реформ в Украине (АРУ)".

С 2019 по 2021 год работала над таможенной реформой в составе Команды поддержки реформ в Государственной таможенной службк Украины. Была руководителем консультативно-совещательного органа при Государственной таможенной службе "Офис поддержки реформ".

Напомним, Кабинет министров Украины переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Министерство экономики.

20 мая Верховная Рада на очередном заседании проголосовала за назначение первым вице-премьером - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Алексея Любченко, который с апреля прошлого года возглавлял Государственную налоговую службу.

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