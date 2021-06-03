Пропавшего в Одессе начальника штаба отряда морской охраны ГНСУ объявили в розыск

Первого заместителя командира - начальника штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова, который исчез утром 1 июня, объявили в розыск.

Об этом сообщает региональное управление Морской охраны ГПСУ.

"К его поискам привлечены компетентные правоохранительные органы, также в поиске задействованы собственные силы Государственной пограничной службы Украины", - сказано в сообщении.

На данный момент офицер объявлен в розыск, информация об исчезновении офицера внесена в ЕРДР, начато уголовное производство.

Ранее сообщалось, что во вторник, 1 июня, в Одессе капитан первого ранга Алексей Чертков в 6:30 вышел из дома на службу, но в расположение Одесского отряда Морской охраны не прибыл.

Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану государственной границы в Черном море длиной 275 морских миль и 98 морских миль границы на реке Дунай, охрану суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне площадью 18 600 кв. миль.

В состав отряда входят дивизионы кораблей (катеров) Морской охраны, корабли Морской охраны и отделы специальных действий на воде "Дозор-М".