В Киеве провели акцию в поддержку арестованных в Беларуси подростков

В Беларуси после президентских "выборов" 2020 года арестованы по политическим мотивам не менее 6 подростков.

Фото: Lb.ua

В Киеве 1 июня, в Международный день защиты прав детей, провели акцию "Свободу белорусским детям!" в поддержку белорусских подростков, арестованных по политическим мотивам.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Как сообщают организаторы акции на странице в Facebook, в Беларуси после президентских "выборов" 2020 года арестованы по политическим мотивам не менее 6 подростков. Большинство из них обвиняется в участии в "в массовых беспорядках" 10 декабря 2020-го.

Акция началась в 19:00 на Майдане Независимости. В ней приняли участие несколько десятков человек.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, в конце мая в Киеве возле здания Министерства иностранных дел состоялась акция "Хватит спонсировать государственный терроризм Александра Лукашенко!"

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