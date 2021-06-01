В Киеве провели акцию в поддержку арестованных в Беларуси подростков

В Беларуси после президентских "выборов" 2020 года арестованы по политическим мотивам не менее 6 подростков.

Фото: Lb.ua

В Киеве 1 июня, в Международный день защиты прав детей, провели акцию "Свободу белорусским детям!" в поддержку белорусских подростков, арестованных по политическим мотивам.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Как сообщают организаторы акции на странице в Facebook, в Беларуси после президентских "выборов" 2020 года арестованы по политическим мотивам не менее 6 подростков. Большинство из них обвиняется в участии в "в массовых беспорядках" 10 декабря 2020-го.

Акция началась в 19:00 на Майдане Независимости. В ней приняли участие несколько десятков человек.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua