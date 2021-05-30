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2021-05-30
Кличко поздравил столицу с днем города Киева
"Киев меняется. Но кое-что не меняется никогда - это наша любовь к Киеву".
Фото: kyivcity.gov.ua
Лидер «УДАРа», мэр Киева Виталий Кличко трогательно поздравил киевлян с днем города. В поздравительном ролике, который опубликовал на своей странице глава исполкома партии Артур Палатный, он показал старые фотографии любимых мест киевлян - Крещатика, велотрека, стадиона «Олимпийский», Днепровской набережной, Бессарабской площади.
«Киев меняется. Но кое-что не меняется никогда - это наша любовь к Киеву. С днем рождения, любимый город», - сказал Кличко.
Напомним, в воскресенье, 30 мая, киевляне празднуют День города.
Киев впервые вошел в топ-100 лучших городов мира нынешнего года, заняв 87 место.