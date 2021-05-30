Кличко поздравил столицу с днем города Киева

"Киев меняется. Но кое-что не меняется никогда - это наша любовь к Киеву".

Лидер «УДАРа», мэр Киева Виталий Кличко трогательно поздравил киевлян с днем города. В поздравительном ролике, который опубликовал на своей странице глава исполкома партии Артур Палатный, он показал старые фотографии любимых мест киевлян - Крещатика, велотрека, стадиона «Олимпийский», Днепровской набережной, Бессарабской площади.

« Киев меняется. Но кое-что не меняется никогда - это наша любовь к Киеву . С днем рождения, любимый город», - сказал Кличко.

Напомним, в воскресенье, 30 мая, киевляне празднуют День города.

Киев впервые вошел в топ-100 лучших городов мира нынешнего года, заняв 87 место.