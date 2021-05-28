США призвали РоSSию соблюдать перемирие на востоке Украины

Представительница США отметила, что действия РоSSии усилили напряжение в и без того нестабильном регионе.

США призвали РоSSию соблюдать перемирие на востоке Украины
Кортні Острієн
Фото: twitter.com/USAmbOSCE

Соединенные Штаты призывают РоSSию прекратить вооруженные провокации на востоке Украины и соблюдать достигнутый при посредничестве ОБСЕ режим прекращения огня.

Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен, передает “Укринформ”.

"Важно помнить, что украинские солдаты и гражданские лица продолжают гибнуть и получать ранения в результате агрессии РоSSии. Мы призываем РоSSию полностью отказаться от наращивания военных сил и вернуться к соблюдению прекращения огня, достигнутого при посредничестве ОБСЕ", - заявила она во время онлайн-заседания Постоянного совета этой организации в четверг, 27 мая.

Представительница США указала на то, что большое количество роSSийских войск продолжает оставаться вдоль границы с Украиной, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины вдоль линии соприкосновения на временно оккупированной украинской территории.

"Прошло почти два месяца с тех пор, как Украина инициировала механизм снижения рисков, предусмотренный в пункте 16 Венского документа, учитывая агрессивное и одностороннее наращивание роSSийских военных сил в марте и апреле. Москва отказалась предоставить существенный ответ", - отметила Кортни Остриен.

По ее словам, действия РоSSии усилили напряжение в и без того нестабильном регионе.

"Благодаря сдержанности Украины в отношении этой роSSийской военной деятельности, эскалации конфликта на Донбассе не произошла, но насилие продолжается ежедневно", - заявила временная руководительница миссии США при ОБСЕ.

Напомним, после начала действия режима прекращения огня в июле 2020 года в результате обстрелов со стороны роSSийских оккупационных войск погибли 38 украинских бойцов, еще 115 получили ранения.

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