Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов - иностранцев

СНБО принял решение 14 мая.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов - иностранцев
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая, обновляющее список физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции, в частности он дополнен "ворами в законе" и иностранцами, которые являются "криминальными авторитетами".

Соответствующий указ №203/2021 от 21 мая размещен на сайте главы государства.

В списке физических лиц, в отношении которых введены санкции, 674 человека. В частности, санкции введены в отношении главарей "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также так называемого главы Крыма Сергея Аксенова.

Среди подсанкционных лиц - "воры в законе" Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодар и Сергей Олейник. Санкции введены бессрочно.

В списке юридических лиц - десятки веб-ресурсов, связанных с "Л/ДНР" и оккупационными властями Крыма, а также 138 компаний, в том числе роSSийские СМИ Первый канал, ТНТ, НТВ, Звезда и Яндекс. Санкции будут действовать три года.

Напомним, 14 мая СНБО принял решение о санкциях против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов - иностранцев. Их активы будут заблокированы, им не будут предоставлять гражданство и вид на жительство, их въезд в Украину будет запрещен.

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