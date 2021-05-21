Украина и Польша провели политические консультации

Польская сторона подтвердила неизменность позиции Польши по поддержке интеграции Украины в ЕС и НАТО.

20 мая в Варшаве состоялись украинско-польские политические консультации под председательством заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара и заместителя государственного секретаря МИД Польши Марцина Пшидача.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что представители Украины и Польши обсудили безопасность в регионе Восточной Европы в контексте продолжающейся роSSийской агрессии против Украины, взаимодействие Украины и Польши в рамках международных организаций, в частности во время польского председательства в ОБСЕ в 2022 году, сотрудничество в Крымской платформе.

Также собеседники констатировали совпадение позиций в вопросах европейской энергетической безопасности, согласились о целесообразности продолжения приложения усилий с целью противодействия реализации геополитического проекта "Северный поток-2".

Марцин Пшидач подтвердил неизменность позиции Польши по поддержке интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Дипломаты также отметили сохранение положительной динамики в сфере торговли: по итогам 2020 года, объем товарооборота между странам составил $7,97 млрд, а польский рынок занял второе место в мире по объемам украинского экспорта. В I квартале 2021 года Польша стала вторым крупнейшим в мире торговым партнером Украины после КНР .

"Стороны также уделили внимание шагам для развития сотрудничества в сферах энергетики, повышения эффективности функционирования пунктов пропуска на украинском-польской границе, реализации культурно-гуманитарных и научно-образовательный проектов, обеспечения прав национальных меньшинств в Украине и Польше ", - сказано в сообщении.

Напомним, в апреле Украина впервые приняла участие в министерской встрече треугольника Польша-Румыния-Турция в Бухаресте.