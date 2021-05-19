Украинский самолет перевозил в Сербию истребители из подсанкционной Беларуси, - СМИ

16 мая украинский транспорт приземлился по техническим причинам на территории Венгрии, которая является членом ЕС.

Украинский самолет перевозил в Сербию истребители из подсанкционной Беларуси, - СМИ
Фото: Украэрорух

Самолет Ан-124 украинской компании перевозил в Сербию два истребителя МиГ-29 из Беларуси, находящейся под санкциями Европейского союза.

Об этом сообщает балканская служба "Радио свобода".

По информации министерства обороны Венгрии, украинский транспорт с истребителями на борту во время полета в Сербию 16 мая 2021 года приземлился по техническим причинам на территории Венгрии, которая является членом ЕС.

Представитель Европейского союза (ЕС) Петер Стано объяснил в письменном ответе Радио Свобода, что контроль над экспортом и транзитом оружия из стран-членов ЕС регулируется национальным законодательством, общей позицией Совета ЕС по контролю за экспортом военных технологий и оборудования, а также Договором о торговле оружием.

"Решение о предоставлении или отказе в экспорте или транзите остается на усмотрение государств-членов", - пояснил Стано.

Со своей стороны в НАТО сообщили, что закупки оружия - это национальное решение.

"НАТО и Сербия являются партнерами, и мы привержены укреплению нашего партнерства с Сербией, полностью уважая ее политику нейтралитета", - заявили в НАТО, добавив, что альянс с Сербией имеет "очень хорошее сотрудничество в области обороны и безопасности".

Украинская авиакомпания "Антонов", которая является производителем и эксплуатантом грузового самолета, доставившего белорусский МиГ-29 в Сербию, не ответила на вопрос RFE о причинах, по которым самолет приземлился на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Будапеште 16 мая.

Беларусь находится под санкциями ЕС с 2011 года. Они предусматривают эмбарго на поставки оружия, в том числе и на экспорт вооружений из Беларуси.

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