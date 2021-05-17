Профильный комитет Верховной Рады не поддержал отставку Степанова
Все решил один голос.
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации не поддержал отставку министра здравоохранения Максима Степанова.
На заседании присутствовали 15 членов комитета, из них 7 поддержали отставку, 7 воздержались при голосовании, 1 проголосовал против.
Против проголосовал нардеп от ОПЗЖ Михаил Макаренко, который более 20 лет был главным врачом киевского роддома №5. Во время заседания он не высказывался по теме.
Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал основной причиной внесения в Верховную Раду представления об увольнении Степанова с должности неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.
Вместе с тем, глава фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия во время заседания профильного комитета назвал еще одну причину: отсутствие диалога между Степановым и Шмыгалем. "Если с непосредственным руководителем нет нормального сотрудничества, то все, даже хорошие инициативы Минздрава будут тормозиться и не будут нормально работать", - сказал Арахамия во время заседания.
Он также сообщил, что президент просил Степанова подать в отставку добровольно, однако тот отказался.
Напомним, что 14 мая источники LB.ua в Офисе президента и "Слуге народа" сообщили, что парламент рассмотрит вопрос увольнения министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова. Первые два сами написали заявления.
Сам Степанов опроверг информацию о том, что он написал заявление об отставке, и напомнил, что для его увольнения должно набраться необходимое количество голосов в Верховной Раде. Новым главой Минздрава может стать заместитель министра - главный санврач Украины Виктор Ляшко.
О том, что Степанова хотят уволить из-за провала вакцинальной кампании, ранее сообщал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам, Виктор Ляшко к ней не имел отношения, он отвечал за карантинные мероприятия и свои задачи выполнял хорошо.
Сегодня Степанов записал видеообращение и заявил о "подковерных играх".
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