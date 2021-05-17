Профильный комитет Верховной Рады не поддержал отставку Степанова

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации не поддержал отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

На заседании присутствовали 15 членов комитета, из них 7 поддержали отставку, 7 воздержались при голосовании, 1 проголосовал против.

Против проголосовал нардеп от ОПЗЖ Михаил Макаренко, который более 20 лет был главным врачом киевского роддома №5. Во время заседания он не высказывался по теме.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал основной причиной внесения в Верховную Раду представления об увольнении Степанова с должности неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.

Вместе с тем, глава фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия во время заседания профильного комитета назвал еще одну причину: отсутствие диалога между Степановым и Шмыгалем. "Если с непосредственным руководителем нет нормального сотрудничества, то все, даже хорошие инициативы Минздрава будут тормозиться и не будут нормально работать", - сказал Арахамия во время заседания.

Он также сообщил, что президент просил Степанова подать в отставку добровольно, однако тот отказался.

Напомним, что 14 мая источники LB.ua в Офисе президента и "Слуге народа" сообщили, что парламент рассмотрит вопрос увольнения министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова. Первые два сами написали заявления.

Сам Степанов опроверг информацию о том, что он написал заявление об отставке, и напомнил, что для его увольнения должно набраться необходимое количество голосов в Верховной Раде. Новым главой Минздрава может стать заместитель министра - главный санврач Украины Виктор Ляшко.

О том, что Степанова хотят уволить из-за провала вакцинальной кампании, ранее сообщал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам, Виктор Ляшко к ней не имел отношения, он отвечал за карантинные мероприятия и свои задачи выполнял хорошо.

Сегодня Степанов записал видеообращение и заявил о "подковерных играх".

Глава ВР Дмитрий Разумков подтвердил внеочередное заседание Рады для увольнения министров.