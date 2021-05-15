Заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди написала заявление об отставке

Заместитель главы Министерства экономики Светлана Панаиотиди написала заявление об отставке две недели назад.

Об этом она написала в Facebook.

"Официально по мне: написала заявление 29 апреля. Заканчиваю отпуск ..." - написала она в Facebook.

Напомним, на следующей неделе депутаты Верховной Рады рассмотрят вопрос увольнения министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова.

По информации собеседников, Петрашко на посту сменит председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко. Как сообщалось, в апреле этого года он выиграл конкурс на пост главы ГНС и получил 5-летний контракт. По словам собеседников, он будет назначен на должность вице-премьера-министра экономики торговли и сельского хозяйства.

Министром инфраструктуры предлагают назначить главу "Укравтодора" Александра Кубракова. А главой МОЗ может стать заместитель министра - главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Источники в ОП уточнили, что вопрос отставки будут рассматривать депутаты во вторник, а назначения - в четверг.

Напомним, накануне стало известно, что министры Петрашко и Криклий написали заявления на увольнения.