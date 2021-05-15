Заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди написала заявление об отставке
Соответствующее заявление она подписала 29 апреля.
Заместитель главы Министерства экономики Светлана Панаиотиди написала заявление об отставке две недели назад.
Об этом она написала в Facebook.
"Официально по мне: написала заявление 29 апреля. Заканчиваю отпуск ..." - написала она в Facebook.
Напомним, на следующей неделе депутаты Верховной Рады рассмотрят вопрос увольнения министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова.
По информации собеседников, Петрашко на посту сменит председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко. Как сообщалось, в апреле этого года он выиграл конкурс на пост главы ГНС и получил 5-летний контракт. По словам собеседников, он будет назначен на должность вице-премьера-министра экономики торговли и сельского хозяйства.
Министром инфраструктуры предлагают назначить главу "Укравтодора" Александра Кубракова. А главой МОЗ может стать заместитель министра - главный санврач Украины Виктор Ляшко.
Источники в ОП уточнили, что вопрос отставки будут рассматривать депутаты во вторник, а назначения - в четверг.
Напомним, накануне стало известно, что министры Петрашко и Криклий написали заявления на увольнения.