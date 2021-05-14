Порошенко пожертвовал $100 000 долларов Украинскому католическому университету УГКЦ на строительство нового Коллегиума

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко передал 100 000 долларов на строительство нового Коллегиума Украинского католического университета. Об этом сообщается на официальной странице УКУ в Facebook и в сообщении пресс-службы " ЕС ".

"Новый Коллегиум УКУ - это масштабное формационное пространство для студентов, сотрудников и гостей нашего университета. Дом спроектирован по модели living learning community - сообщества, которое живет и учится вместе. Официальное открытие Коллегиума запланировано на 26 июня", - говорится в сообщении.

Петр Порошенко рассказал, почему решил инвестировать в УКУ и развитие качественного образования: "Украинский католический университет - это обновление и одновременно возрождение традиций украинского образования. Это новые подходы не только к учебе, УКУ формирует новое понимание образования как вовлечения в сообщество со своими высокими ценностями, профессиональными стандартами и пониманием миссии".

"Для меня важным всегда было и есть то, что за воплощением этой миссии стояли люди с большим моральным авторитетом, - вспомню владыку Любомира Гузара, Великого канцлера Блаженнейшего Святослава, многолетнего ректора и нынешнего президента владыку Бориса Гудзяка, ректора о. Богдана Праха, проректора Мирослава Мариновича. Без преувеличения могу сказать, что их видение создало новое явление не только в образовании, но и во всей общественной жизни", - отмечает пятый президент.

"В подтверждение этих слов напомню, что УКУ стабильно находится на высшей ступени украинских образовательных рейтингов, дает качественное образование не только в гуманитаристике, но и в ІТ, бизнес-менеджменте, в управлении государственным и общественными процессами. Несомненно, это учебное заведение XXI века, ориентированное на практику и на успех его выпускников в различных сферах деятельности", - констатирует Порошенко.

"А еще важно, что это украинский университет, так как в нем преподают и учатся люди с разных концов Украины. Они приносят в его аудитории понимание всего разнообразия нашей жизни, формируют видение будущего и возвращаются, чтобы воплотить его. Убежден, что им это удастся, что УКУ много сделал и сделает для обновления Украины", - убежден Петр Порошенко.

Украинский католический университет создан почти 20 лет назад во Львове. Университет унаследовал и продолжает научную деятельность Греко-Католической Богословской Академии, которую создал в 1928-1929 годах во Львове Митрополит Андрей Шептицкий, а возглавил ее первый ректор о. Иосиф Слепой. УКУ из года в год возглавляет рейтинги украинских вузов с самым высоким средним баллом поступления. Кроме учебных программ, которые объединяют талантливых студентов со всей страны, а также мощных программ бизнес-образования, УКУ известен и современным кампусом, и быстрыми темпами его развития. Университет существует без всякого финансирования от государства благодаря благотворительным взносам.

Великий канцлер УКУ - Глава УГКЦ Блаженнейший Патриарх Святослав (Шевчук), Президент УКУ - Архиепископ и Митрополит Филадельфийский УГКЦ в США Борис (Гудзяк).

Как известно, команда Порошенко в Киеве реализует масштабный проект создания Концерт-холла мирового уровня. Открытие Roshen Concert Hall планируется в 2025 году. Кроме того, среди проектов, которые уже реализованы командой Порошенко, - крупнейший в мире речной свето-музыкальный фонтан Рошен в Виннице, создание центра Анны Киевской во Франции, поддержка археологических исследований на месте захоронения короля Даниила Галицкого в Польше , строительство единственного за времена независимости Театра на Подоле, а также зимний городок Roshen Winter Village в Киеве и зоопарк международного уровня в Черкассах.

С начала пандемии коронавируса у Порошенко оказали благотворительной помощи медицинским учреждениям, врачам и малообеспеченным гражданам по всей стране на сумму 150 млн гривен. В частности, Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений. Людям из уязвимых групп в прошлом году передали 50 тысяч продуктовых наборов, в этом году уже собрали и передали 12 500 пакетов.

Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов от Порошенко были доставлены в медучреждения и спасают жизни.