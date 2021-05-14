Порошенко пожертвовал $100 000 долларов Украинскому католическому университету УГКЦ на строительство нового Коллегиума

Дом спроектирован по модели living learning community - сообщества, которое живет и учится вместе.

Порошенко пожертвовал $100 000 долларов Украинскому католическому университету УГКЦ на строительство нового Коллегиума
Фото: УКУ в Facebook

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко передал 100 000 долларов на строительство нового Коллегиума Украинского католического университета. Об этом сообщается на официальной странице УКУ в Facebook и в сообщении пресс-службы "ЕС".

"Новый Коллегиум УКУ - это масштабное формационное пространство для студентов, сотрудников и гостей нашего университета. Дом спроектирован по модели living learning community - сообщества, которое живет и учится вместе. Официальное открытие Коллегиума запланировано на 26 июня", - говорится в сообщении.

Петр Порошенко рассказал, почему решил инвестировать в УКУ и развитие качественного образования: "Украинский католический университет - это обновление и одновременно возрождение традиций украинского образования. Это новые подходы не только к учебе, УКУ формирует новое понимание образования как вовлечения в сообщество со своими высокими ценностями, профессиональными стандартами и пониманием миссии".

"Для меня важным всегда было и есть то, что за воплощением этой миссии стояли люди с большим моральным авторитетом, - вспомню владыку Любомира Гузара, Великого канцлера Блаженнейшего Святослава, многолетнего ректора и нынешнего президента владыку Бориса Гудзяка, ректора о. Богдана Праха, проректора Мирослава Мариновича. Без преувеличения могу сказать, что их видение создало новое явление не только в образовании, но и во всей общественной жизни", - отмечает пятый президент.

"В подтверждение этих слов напомню, что УКУ стабильно находится на высшей ступени украинских образовательных рейтингов, дает качественное образование не только в гуманитаристике, но и в ІТ, бизнес-менеджменте, в управлении государственным и общественными процессами. Несомненно, это учебное заведение XXI века, ориентированное на практику и на успех его выпускников в различных сферах деятельности", - констатирует Порошенко.

"А еще важно, что это украинский университет, так как в нем преподают и учатся люди с разных концов Украины. Они приносят в его аудитории понимание всего разнообразия нашей жизни, формируют видение будущего и возвращаются, чтобы воплотить его. Убежден, что им это удастся, что УКУ много сделал и сделает для обновления Украины", - убежден Петр Порошенко.

Украинский католический университет создан почти 20 лет назад во Львове. Университет унаследовал и продолжает научную деятельность Греко-Католической Богословской Академии, которую создал в 1928-1929 годах во Львове Митрополит Андрей Шептицкий, а возглавил ее первый ректор о. Иосиф Слепой. УКУ из года в год возглавляет рейтинги украинских вузов с самым высоким средним баллом поступления. Кроме учебных программ, которые объединяют талантливых студентов со всей страны, а также мощных программ бизнес-образования, УКУ известен и современным кампусом, и быстрыми темпами его развития. Университет существует без всякого финансирования от государства благодаря благотворительным взносам.

Великий канцлер УКУ - Глава УГКЦ Блаженнейший Патриарх Святослав (Шевчук), Президент УКУ - Архиепископ и Митрополит Филадельфийский УГКЦ в США Борис (Гудзяк).

Как известно, команда Порошенко в Киеве реализует масштабный проект создания Концерт-холла мирового уровня. Открытие Roshen Concert Hall планируется в 2025 году. Кроме того, среди проектов, которые уже реализованы командой Порошенко, - крупнейший в мире речной свето-музыкальный фонтан Рошен в Виннице, создание центра Анны Киевской во Франции, поддержка археологических исследований на месте захоронения короля Даниила Галицкого в Польше, строительство единственного за времена независимости Театра на Подоле, а также зимний городок Roshen Winter Village в Киеве и зоопарк международного уровня в Черкассах.

С начала пандемии коронавируса у Порошенко оказали благотворительной помощи медицинским учреждениям, врачам и малообеспеченным гражданам по всей стране на сумму 150 млн гривен. В частности, Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений. Людям из уязвимых групп в прошлом году передали 50 тысяч продуктовых наборов, в этом году уже собрали и передали 12 500 пакетов.

Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов от Порошенко были доставлены в медучреждения и спасают жизни.

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