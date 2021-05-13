Этот центр за одну только последнюю неделю зарегистрировал полмиллиона подозрительных действий в компьютерной сети Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский открыл "Киберцентр UA30", который призван предотвращать разнообразные виртуальным атаки на украинские объекты.

Во время презентации, которая транслировалась в Facebook Офисом президента, глава Госспецсвязи Юрий Щиголь сообщил, что в Киберцентре представлена единственная сертифицированная в Украине команда, принимающая участие в Международном форуме по кибербезопасности.

"Эти люди ежедневно в режиме 24 на 7 отражают кибератаки и киберинциденты", - рассказал он.

"Благодарен вам, молодым людям, которые символизируют, мне кажется, название UA30, потому что я посмотрел, самый старший возраст - это 30. Это прекрасные, современные люди. Это витрина того, что Украина действительно меняется, и не на словах. Это первый такой центр в Украине", - отметил президент.

Киберцентр за одну только последнюю неделю зарегистрировал полмиллиона подозрительных действий в компьютерной сети Украины, с начала года было зарегистрировано 372 серьезных инцидента - по четыре-пять таких случаев в день.

Например, типичная атака в последнее время - атака на почтовые ящики госслужащих. Хакеры рассылали фишинговые письма со ссылкой, которая вела на вредоносный программный код. Затем активировался скрипт со вторым вредоносным ПО , а информация с компьютера пользователя отправлялась хакерам. Киберцентр отслеживает такие атаки и разоблачает мошенников, которые за ними стоят.

По оценке Госспецсвязи, Украина нуждается в пяти-шести командах специалистов, которые будут этим заниматься.

Напомним, что президент Владимир Зеленский анонсировал открытие специализированного университета кибербезопасности. Он заявил, что университет будет принимать лучших абитуриентов и обеспечивать им благоприятное пространство для обучения и высокие стипендии.