Украинцам советуют воздержаться от посещения Израиля и Палестины

В МИД также напомнили, что остается в силе запрет въезда в Израиль из-за ковида.

Министерство иностранных дел советует украинским гражданам воздерживаться от посещения Израиля и Палестины.

Об этом говорится в заявлении МИД .

"В связи с эскалацией израильско-палестинского противостояния, которая сопровождается ракетно-минометными обстрелами населенных пунктов и массовыми беспорядками во многих городах Израиля, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Государство Израиль и Палестину", - говорится в сообщении.

Гражданам, которые уже находятся на территории Израиля и Палестины, следует соблюдать правила личной безопасности, внимательно отслеживать сообщения и разъяснения местных компетентных органов и их представителей, а также неукоснительно выполнять их указания и инструкции.

В заявлении сказано, что с актуальной информацией о ситуации безопасности на территории Израиля можно ознакомиться на веб-сайте командования внутреннего фронта Армии обороны Израиля: https://www.oref.org.il/en. Также в случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам необходимо обращаться в посольство Украины в Государстве Израиль (телефон экстренной связи +972-546-676-782, электронная почта: emb_il@mfa.gov .ua), дипломатическое учреждение Украины в Палестине (телефон экстренной связи: +972-59-969-95-61, электронная почта: pm_ps@mfa.gov.ua) или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины по телефону: +38 044 238-16-57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

В МИД также напомнили, что остается в силе решение правительства Израиля о запрете въезда на территорию страны иностранцев, в том числе граждан Украины, из-за карантинных ограничений.

Напомним, новый этап эскалации между Палестиной и Израилем начался на фоне слушаний о принудительном выселении палестинцев из домов в Иерусалиме, а также в преддверии празднования Израилем Дня Иерусалима. И Палестина, и Израиль считают этот город своим.

В ночь с 9 на 10 мая состоялись митинги палестинцев против марша израильских националистов по случаю Дня Иерусалима. Во время них произошли столкновения с правоохранителями, затем из соображений безопасности для посещения закрыли Храмовую гору - священное место как для мусульман, так и для иудеев.

С понедельника более 850 ракет пересекли территорию Израиля после запуска из Газы, еще 200 упали в прибрежном анклаве, контролируемом палестинским движением ХАМАС. Несколько ракет попали в здания и машины в Израиле, вследствие чего погибли пятеро людей.