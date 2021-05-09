Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне на площади Славы в Киеве

В День Победы над нацизмом Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне на площади Славы в Киеве .

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Церемониальная группа воинов почетного караула установила венок к могиле Неизвестного солдата.

Фото: пресс-служба ОПУ

Фото: пресс-служба ОПУ

Глава государства возложил цветы к Вечному огню, почтив память воинов, погибших во время Второй мировой войны.

Цветы к подножию мемориала также возложил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Была объявлена минута молчания. Раздались удары барабана. Военный оркестр исполнил Государственный гимн Украины. Воины почетного караула салютовали из личного оружия шестью залпами и прошли перед монументом торжественным маршем", - говорится в сообщении.

У памятников героям Второй мировой войны и на Аллее Воинской Славы установлены цветочные композиции.

Напомним, 9 мая в Украине запланировано проведение 667 мероприятий с участием более 66,9 тысяч человек. Правопорядок обеспечивают более 12,5 тысяч правоохранителей.

В 2015 году было принято решение отмечать 9 мая как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.