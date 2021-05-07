Правительство собирается признать неудовлетворительной работу наблюдательного совета и исполнительного органа "Укргидроэнерго"

Проект распоряжения Юрий Витренко составил во время, когда еще был и.о. министра энергетики.

Кабинет министров собирается признать неудовлетворительной работу наблюдательного совета (НС) и исполнительного органа "Укргидроэнерго". Об этом говорится в проекте письма от имени тогда еще и.о. министра энергетики Юрия Витренко, с которым ознакомился LB.ua.

"По пункту 2 проекта распоряжения правительства, учитывая выводы Госаудитслужбы по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Укргидроэнерго" и его филиалов за период с 01.01.2019 по 31.12.2020 года предлагаем признать работу наблюдательного совета и исполнительного органа неудовлетворительной", - говорится в проекте .

Документ приняли на заседании правительства в конце апреля с доработкой в трехдневный срок. Этот срок уже истек, но на сайте Кабинета министров соответствующего документа пока нет.

Исполнительным органом общества является генеральный директор общества. В состав наблюдательного совета "Укргидроэнерго" в настоящее время входят пять человек.

Признание неудовлетворительной работу наблюдательного совета и главы правления позволило правительству сменить главу НАК "Нафтогаз Украины". Наблюдательный совет НАК распустили лишь на несколько дней, но правительство призвало членов доработать до момента избрания нового состава. Впрочем, члены наблюдательного совета заявили о конфликте интересов и нарушении закона.

Последствием признания работы НС "Укргидроэнерго" неудовлетворительной также может стать увольнение его членов. В то же время, в апреле Окружной административный суд Киева запретил правительству и наблюдательному совету увольнять с должности гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироту, пишет Liga со ссылкой на решение.

Сироту могли освободить на основе плановой проверки деятельности компании в 2019-2020 годах, проведенной Госаудитслужбой. В судебных материалах указано, что Госаудитслужба "задним числом" включила проверку "Укргидроэнерго" в план на четвертый квартал. Это было сделано по инициативе Киевской городской прокуратуры, которая должна была получить результаты проверки. Суд признал действия службы противоправными и решил, что у нее не было оснований для внесения корректив в план проверок государственных компаний.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенныхКрысин в колонии получил подозрение за терроризирование заключенных
РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилииРоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
В Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на МайданеВ Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на Майдане
Куликово поле в Одессе закрыли на санобработкуКуликово поле в Одессе закрыли на санобработку
Полиция возбудила уголовное дело против одессита за коммунистическую символикуПолиция возбудила уголовное дело против одессита за коммунистическую символику
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ блокировала работу нелегальных перевозчиков, которые платили «налоги» боевикамСБУ блокировала работу нелегальных перевозчиков, которые платили «налоги» боевикам
Парламент Словакии утвердил новое правительствоПарламент Словакии утвердил новое правительство
Независимые члены Наблюдательного совета "Нафтогаза" заявили о конфликте интересов и нарушении законаНезависимые члены Наблюдательного совета "Нафтогаза" заявили о конфликте интересов и нарушении закона
Независимые эксперты комитета назначений в наблюдательные советы приостанавливают работу в Украине, - СМИНезависимые эксперты комитета назначений в наблюдательные советы приостанавливают работу в Украине, - СМИ
Правительство призвало Наблюдательный совет "Нафтогаза" доработать до завершения конкурса на должности новых членовПравительство призвало Наблюдательный совет "Нафтогаза" доработать до завершения конкурса на должности новых членов
ВСК признала неудовлетворительной работу наблюдательного совета "Укрзализныци" и предлагает уволить правление компанииВСК признала неудовлетворительной работу наблюдательного совета "Укрзализныци" и предлагает уволить правление компании
Царевич вернулась на работу в Печерский судЦаревич вернулась на работу в Печерский суд
Во Львове годовалый сын депутата облсовета стал владельцем медицинского центраВо Львове годовалый сын депутата облсовета стал владельцем медицинского центра
Освобождение Коболева и изменение наблюдательного совета "Нафтогаза" понятны, - ВитренкоОсвобождение Коболева и изменение наблюдательного совета "Нафтогаза" понятны, - Витренко
Александра Данилюка уволили из наблюдательного совета НацдепозитарияАлександра Данилюка уволили из наблюдательного совета Нацдепозитария
Последние новости
Подгружаем последние новости