Вместе с Блинкеном в Украину приедет Виктория Нуланд

Нуланд сопровождает госсекретаря США во время его европейского турне.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет находиться с визитом в Украине вместе со своим руководителем Энтони Блинкеном.

Об этом сообщили в Госдепартаменте США .

Нуланд сопровождает Блинкена во время его европейского турне.

"Заместитель госсекретаря США Нуланд посетит Лондон в Великобритании и Киев в Украине в период с 4 по 6 мая 2021 года", - говорится в официальном сообщении.