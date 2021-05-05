Вместе с Блинкеном в Украину приедет Виктория Нуланд

Нуланд сопровождает госсекретаря США во время его европейского турне.

Вместе с Блинкеном в Украину приедет Виктория Нуланд

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет находиться с визитом в Украине вместе со своим руководителем Энтони Блинкеном.

Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Нуланд сопровождает Блинкена во время его европейского турне.

"Заместитель госсекретаря США Нуланд посетит Лондон в Великобритании и Киев в Украине в период с 4 по 6 мая 2021 года", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5-6 мая впервые посетит Украину. Во время его визита, в частности, будут говорить об агрессии РоSSии, поставках в Украину американского оружия и изменениях в "Нафтогазе".

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