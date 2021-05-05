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2021-05-05
Вместе с Блинкеном в Украину приедет Виктория Нуланд
Нуланд сопровождает госсекретаря США во время его европейского турне.
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет находиться с визитом в Украине вместе со своим руководителем Энтони Блинкеном.
Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
Нуланд сопровождает Блинкена во время его европейского турне.
"Заместитель госсекретаря США Нуланд посетит Лондон в Великобритании и Киев в Украине в период с 4 по 6 мая 2021 года", - говорится в официальном сообщении.
Напомним, Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5-6 мая впервые посетит Украину. Во время его визита, в частности, будут говорить об агрессии РоSSии, поставках в Украину американского оружия и изменениях в "Нафтогазе".