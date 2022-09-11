Байдена поки що не цікавить особиста зустріч із Путіним — Нуланд

Заступниця держсекретаря США заявила, що для розмови політиків "повинен минути певний час", інформує ZN.ua .

За словами Нуланд, для двосторонньої зустрічі президентів Росії та Сполучених Штатів «повинен пройти певний час».

«Що стосується зустрічі на Балі, до неї ще мине певний час. Поки що я не бачу жодного інтересу до Путіна з боку нашого президента», — сказала представниця США .

В той же час, вона наголосила, що за умови участі кремлівського диктатора у саміті G20 лідери країн «Великої двадцятки» повинні прямо заявити йому про неприпустимість дій російської армії в Україні.

«Якщо він з’явиться, то, я думаю, лідери G20 мають прямо сказати йому про своє бачення того, що відбувається в Україні, про порушення Росією усіх можливих принципів, закладених у низці документів, які підписав ще Радянський Союз. Ми переконані, що за певних обставин матимемо глибоку єдність, вимагаючи виведення російських військ з території України», — зазначила заступниця Ентоні Блінкена.



