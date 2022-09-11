Байдена поки що не цікавить особиста зустріч із Путіним — Нуланд

Заступниця держсекретаря США заявила, що для розмови політиків "повинен минути певний час", інформує ZN.ua.

За словами Нуланд, для двосторонньої зустрічі президентів Росії та Сполучених Штатів «повинен пройти певний час».

«Що стосується зустрічі на Балі, до неї ще мине певний час. Поки що я не бачу жодного інтересу до Путіна з боку нашого президента», — сказала представниця США.

В той же час, вона наголосила, що за умови участі кремлівського диктатора у саміті G20 лідери країн «Великої двадцятки» повинні прямо заявити йому про неприпустимість дій російської армії в Україні.

«Якщо він з’явиться, то, я думаю, лідери G20 мають прямо сказати йому про своє бачення того, що відбувається в Україні, про порушення Росією усіх можливих принципів, закладених у низці документів, які підписав ще Радянський Союз. Ми переконані, що за певних обставин матимемо глибоку єдність, вимагаючи виведення російських військ з території України», — зазначила заступниця Ентоні Блінкена.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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