Новостей.COM ⇒
2021-04-30
РоSSия запретила въезд восьми европейским политикам, в том числе и главе Европарламента
Отмечается, что санкции ввели в ответ на меры Совета Европы по шести россиянам.
Давид-Мария Сассоли
Фото: politico.eu
РоSSийская Федерация ввела санкции против восьми представителей Европейского Союза, в том числе против главы Европарламента Давида Сассоли.
Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.
Отмечается, что санкции ввели в ответ на меры Совета Европы по шести роSSийским гражданам. В список попали:
- Иварс Аболиньш, глава Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;
- Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики;
- Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
- Йорг Рауп, руководитель прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия;
- Давид-Мария Сассоли, глава Европейского парламента;
- Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;
- Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонской Республики;
- Вера Юрова, заместитель главы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
Напомним, 21 апреля во время выступления в ПАСЕ Сассоли выразил обеспокоенность разворачиванием военных сил возле украинских границ и на территории Крыма.
29 апреля Европарламент поддержал резолюцию относительно роSSийских войск возле границ Украины. В ней говорится об отключении РоSSии от SWIFT в случае новой агрессии.