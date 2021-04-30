РоSSия запретила въезд восьми европейским политикам, в том числе и главе Европарламента

Отмечается, что санкции ввели в ответ на меры Совета Европы по шести россиянам.

РоSSия запретила въезд восьми европейским политикам, в том числе и главе Европарламента
Давид-Мария Сассоли
Фото: politico.eu

РоSSийская Федерация ввела санкции против восьми представителей Европейского Союза, в том числе против главы Европарламента Давида Сассоли.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Отмечается, что санкции ввели в ответ на меры Совета Европы по шести роSSийским гражданам. В список попали:

  • Иварс Аболиньш, глава Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;
  • Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики;
  • Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Йорг Рауп, руководитель прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия;
  • Давид-Мария Сассоли, глава Европейского парламента;
  • Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;
  • Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонской Республики;
  • Вера Юрова, заместитель главы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

Напомним, 21 апреля во время выступления в ПАСЕ Сассоли выразил обеспокоенность разворачиванием военных сил возле украинских границ и на территории Крыма.

29 апреля Европарламент поддержал резолюцию относительно роSSийских войск возле границ Украины. В ней говорится об отключении РоSSии от SWIFT в случае новой агрессии.

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