РоSSия запретила въезд восьми европейским политикам, в том числе и главе Европарламента

Отмечается, что санкции ввели в ответ на меры Совета Европы по шести россиянам.

РоSSийская Федерация ввела санкции против восьми представителей Европейского Союза, в том числе против главы Европарламента Давида Сассоли.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ .

Отмечается, что санкции ввели в ответ на меры Совета Европы по шести роSSийским гражданам. В список попали:

Иварс Аболиньш, глава Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;

Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики;

Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Йорг Рауп, руководитель прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия;

Давид-Мария Сассоли, глава Европейского парламента;

Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;

Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонской Республики;

Вера Юрова, заместитель главы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

Напомним, 21 апреля во время выступления в ПАСЕ Сассоли выразил обеспокоенность разворачиванием военных сил возле украинских границ и на территории Крыма.

29 апреля Европарламент поддержал резолюцию относительно роSSийских войск возле границ Украины. В ней говорится об отключении РоSSии от SWIFT в случае новой агрессии.