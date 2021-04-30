?В роSSийском СИЗО на 78-м году жизни скончался ученый, которого ФСБ обвинила в госизмене

Он провел в изоляторе год и два месяца, что подорвало его здоровье.

На 78-м году жизни скончался роSSийский ученый, физик Виктор Кудрявцев, которого ФСБ обвинила в государственной измене.

Об этом сообщил адвокат "Команды 29", которая защищала Кудрявцева, Иван Павлов, передает "Радио Свобода".

По его словам, год и два месяца, которые ученый провел в СИЗО "Лефортово", "абсолютно подорвали его здоровье".

Павлов также отметил, что дело Кудрявцева - это "пример того, как спецслужбы убивают роSSийскую науку в прямом смысле этого слова".

Бывший сотрудник одного из ведущих ракетных предприятий РоSSии, Центрального научно-исследовательского института машиностроения, Виктор Кудрявцев был задержан ФСБ, а затем арестован и отправлен в следственный изолятор летом 2018 года.

Ученого обвинили в государственной измене. В ФСБ утверждали, что он якобы передал секретные сведения бельгийскому университету. Кудрявцев свою вину отрицал и говорил, что действовал в рамках утвержденной на уровне правительства научной программы. Через год и два месяца ему заменили арест на подписку о невыезде из-за обострения онкологического заболевания. Позже ФСБ прекратила расследование по уголовному делу, поскольку Кудрявцев из-за болезни не мог участвовать в следственных действиях.

Напомним, в сентябре 2016 года в РоSSии 76-летний ученый, преподаватель МГТУ имени Баумана Владимир Лапыгин, который работал в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения Роскосмоса, был признан виновным в государственной измене и приговорен к семи годам лишения свободы.