В роSSийском СИЗО на 78-м году жизни скончался ученый, которого ФСБ обвинила в госизмене

Он провел в изоляторе год и два месяца, что подорвало его здоровье.

?В роSSийском СИЗО на 78-м году жизни скончался ученый, которого ФСБ обвинила в госизмене
Віктор Кудрявцев
Фото: ТАСС

На 78-м году жизни скончался роSSийский ученый, физик Виктор Кудрявцев, которого ФСБ обвинила в государственной измене.

Об этом сообщил адвокат "Команды 29", которая защищала Кудрявцева, Иван Павлов, передает "Радио Свобода".

По его словам, год и два месяца, которые ученый провел в СИЗО "Лефортово", "абсолютно подорвали его здоровье".

Павлов также отметил, что дело Кудрявцева - это "пример того, как спецслужбы убивают роSSийскую науку в прямом смысле этого слова".

Бывший сотрудник одного из ведущих ракетных предприятий РоSSии, Центрального научно-исследовательского института машиностроения, Виктор Кудрявцев был задержан ФСБ, а затем арестован и отправлен в следственный изолятор летом 2018 года.

Ученого обвинили в государственной измене. В ФСБ утверждали, что он якобы передал секретные сведения бельгийскому университету. Кудрявцев свою вину отрицал и говорил, что действовал в рамках утвержденной на уровне правительства научной программы. Через год и два месяца ему заменили арест на подписку о невыезде из-за обострения онкологического заболевания. Позже ФСБ прекратила расследование по уголовному делу, поскольку Кудрявцев из-за болезни не мог участвовать в следственных действиях.

Напомним, в сентябре 2016 года в РоSSии 76-летний ученый, преподаватель МГТУ имени Баумана Владимир Лапыгин, который работал в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения Роскосмоса, был признан виновным в государственной измене и приговорен к семи годам лишения свободы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператораМинфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператора
"Голос" предлагает пять шагов для разрешения кризисов в медицине и экономике, - Рудык"Голос" предлагает пять шагов для разрешения кризисов в медицине и экономике, - Рудык
Первого командующего ССО Украины наградили орденом Легион Заслуг СШАПервого командующего ССО Украины наградили орденом Легион Заслуг США
Ермак предположил, что США скоро могут назначить спецпредставителя для прекращения войны в УкраинеЕрмак предположил, что США скоро могут назначить спецпредставителя для прекращения войны в Украине
В Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом SinovacВ Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом Sinovac
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция обвинила руководство завода АТЕК в растратеПолиция обвинила руководство завода АТЕК в растрате
Болгария заявила о роSSийском следе в четырех взрывах на складах боеприпасов в 2011-2020 годахБолгария заявила о роSSийском следе в четырех взрывах на складах боеприпасов в 2011-2020 годах
Украинский ученый сжег свою диссертацию после защиты Кивой кандидатскойУкраинский ученый сжег свою диссертацию после защиты Кивой кандидатской
В Чехии умер ученый Иван Гавел - брат Вацлава ГавелаВ Чехии умер ученый Иван Гавел - брат Вацлава Гавела
Болгария подозревает роSSийскую разведку во взрывах на складах оружия в 2014 годуБолгария подозревает роSSийскую разведку во взрывах на складах оружия в 2014 году
Нардеп из "Слуги народа" приехал на встречу к Лукашенко, которого Украина не считает президентом БеларусиНардеп из "Слуги народа" приехал на встречу к Лукашенко, которого Украина не считает президентом Беларуси
Чехия сообщила новые детали взрыва на складе боеприпасов: взорвали оружие Гебрева, которого травили "Новичком"Чехия сообщила новые детали взрыва на складе боеприпасов: взорвали оружие Гебрева, которого травили "Новичком"
Военные готовы дать достойный отпор "роSSийскому бешеном псу", - АваковВоенные готовы дать достойный отпор "роSSийскому бешеном псу", - Аваков
В МИД назвали имя роSSийского дипломата, которого вышлют из УкраиныВ МИД назвали имя роSSийского дипломата, которого вышлют из Украины
Украинский дипломат, которого задержала ФСБ, должен покинуть территорию РоSSии до 22 апреляУкраинский дипломат, которого задержала ФСБ, должен покинуть территорию РоSSии до 22 апреля
Последние новости
Подгружаем последние новости