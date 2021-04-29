США подтвердили готовность присоединиться к работе "Крымской платформы"

В Госдепартаменте подчеркнули, что Штаты подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

США подтвердили готовность присоединиться к работе "Крымской платформы"
Фото: Council on Foreign Relations

Соединенные Штаты Америки приветствуют и поддерживают мирную инициативу Украины "Крымская платформа" и готовы присоединиться к ней.

Об этом сообщили в офисе представителя Государственного департамента США, передает "Укринформ".

"США приветствуют новую инициативу Украины «Крымская платформа», с удовольствием ждут продолжения сотрудничества с Украиной, а также нашими союзниками и партнерами по прекращению роSSийской оккупации Крымского полуострова и агрессии (РоSSии - ред.) на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Госдепартаменте также отметили, что США подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, включая ее территориальные воды.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма.

12 марта глава МИД Дмитрий Кулеба пригласил все страны-члены ООН присоединиться к Крымской платформе. Учредительный саммит должен состояться в Киеве 23 августа 2021 года. Он положит старт работе Крымской платформы, там будет принят короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма. Президент Владимир Зеленский предложил ЕС присоединиться к Крымской платформе новыми санкциями.

В роSSийском МИДе заявили, что будут рассматривать участие любых стран в Крымской платформе как недружественный в отношении РоSSии шаг и прямое посягательство на ее территориальную целостность. Украинский МИД расценил угрозы РФ будущим участникам Крымской платформы как "политический буллинг".

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