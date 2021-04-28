Суд изменил меру пресечения участнику акции у Офиса президента Филимонову

Он будет находиться под ночным домашним арестом с 22:00 до 8:00.

Киевский городской апелляционный суд изменил меру пресечения Сергею Филимонову, которого следствие подозревает в хулиганстве во время акции у Офиса президента 20 марта.

Об этом Филимонов сообщил в фейсбуке.

"Ночной домашний", - написал он.

Как передает "Суспільне", Филимонов будет находиться под ночным домашним арестом с 22:00 до 8:00.

Защита ходатайствовала об отмене меры пресечения, поскольку считает ее необоснованной.

"Я считаю, что файер, который я зажег, - это не было оружие, я никому не собирался наносить телесные повреждения, а акция была абсолютно мирной. Поэтому я считаю, что это решение (о ночном домашнем аресте - ред.) все равно не справедливо, но я рад, что хотя бы так", - сказал Филимонов.

Он добавил, что за это время ни он, ни Роман Ратушный не были допрошены по делу. По его словам, сейчас допрошен только Влад Сордо.

Напомним, 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку Сергея Стерненко. Некоторые участники жгли файеры, обрисовали стены здания и побили стекла.

23 марта о подозрении в хулиганстве на акции возле ОПГ сообщили организатору этого митинга Сергею Филимонову. В подозрении говорится, что Филимонов вместе с группой других лиц с помощью "предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений" - пиротехнического средства - "демонстрируя свое превосходство над другими и неуважение к существующим правилам и нормам поведения, действовали агрессивно".