Из-за позиции Минкульта столица теряет исторические здания, - Кличко

По словам мэра, уже несколько лет Минкульт не может рассмотреть перечень объектов, которые Департамент культурного наследия столицы ежегодно подает в ведомство.

Из-за позиции Минкульта столица теряет исторические здания, - Кличко
Фото: facebook/Кличко - мер

Из-за позиции Министерства культуры Киев теряет исторические здания. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга. Он сообщил, что Киевсовет в ближайшее время направит обращение к правительству по поводу сохранения культурных достопримечательностей столицы.

«Странной выглядит позиция Министерства культуры, которое включает объекты в Государственный реестр памятников. А точнее - не включает. Уже несколько лет подряд Минкульт не может рассмотреть перечень объектов, которые Департамент культурного наследия столицы ежегодно подает в ведомство. Только за последние три года город направил 32 представления о занесении в реестр более полутора тысяч памятников. Министерство за это время приняло решение только в отношении 23 объектов, 21 - внесли в реестр, 2 признали не подлежащими внесению. Такая позиция Минкульта приводит к тому, что столица теряет памятники культуры. Они разрушаются, а город не может начать реставрационные работы там, где это необходимо», - отметил Кличко.

Он отметил, что столица до сих пор ждет решения по таким знаковых объектам, как комплекс культурного наследия завода «Арсенал», завод Рихтерта, Киевский ипподром и др. При том, что необходимые документы город передал в министерство еще три года назад.

«Я считаю такую ситуацию недопустимой. Поэтому мы подготовили проект обращения Киевсовета к правительству, чтобы оно поручило Министерству культуры безотлагательно рассмотреть в полном объеме представления, которые направлялись органом охраны культурного наследия КГГА», - отметил Виталий Кличко и добавил, что проект обращения будет рассмотрен на ближайшем заседании Киевсовета.

Напомним, ранее Ассоциация городов Украины заявила, что считает недопустимым принятие законопроектов, устанавливающих монополию Министерства культуры в сфере охраны культурного наследия и лишающих местное самоуправление полномочий.

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