Госсекретарь США: "Мы предпочли бы более стабильные отношения, но все зависит от Путина"

Заместитель госсекретаря США Тони Блинкен во время визита в Киев в 2015 году

Для США важно иметь возможность четко и прямо говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, как и с лидерами других стран, различия во взглядах с которыми имеют Штаты. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN, текст которого опубликован на сайте Государственного департамента.

"Президент (Джо Байден) очень четко дал понять с первого дня - если РоSSия продолжит агрессивные или безответственные действия, мы ответим. Он также дал понять, что, слушайте, мы предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения. Но в конечном счете все зависит от мистера Путина", - заявил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что в случае продолжения Россией такой политики, Штаты "будут противостоять этому и реагировать".

"С другой стороны, если он решит не обострять, тогда, я думаю, что есть области, в которых мы можем работать вместе, исходя из общих интересов, например, стратегической стабильности", - заявил он.