Госсекретарь США: "Мы предпочли бы более стабильные отношения, но все зависит от Путина"

Энтони Блинкен считает, что сотрудничество с РФ возможно после изменения агрессивного курса страны.

Госсекретарь США: "Мы предпочли бы более стабильные отношения, но все зависит от Путина"
Заместитель госсекретаря США Тони Блинкен во время визита в Киев в 2015 году
Фото: Пресс-служба Госдепа США

Для США важно иметь возможность четко и прямо говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, как и с лидерами других стран, различия во взглядах с которыми имеют Штаты. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN, текст которого опубликован на сайте Государственного департамента.

"Президент (Джо Байден) очень четко дал понять с первого дня - если РоSSия продолжит агрессивные или безответственные действия, мы ответим. Он также дал понять, что, слушайте, мы предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения. Но в конечном счете все зависит от мистера Путина", - заявил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что в случае продолжения Россией такой политики, Штаты "будут противостоять этому и реагировать".

"С другой стороны, если он решит не обострять, тогда, я думаю, что есть области, в которых мы можем работать вместе, исходя из общих интересов, например, стратегической стабильности", - заявил он.

Напомним, по данным CNN, администрация президента США Джо Байдена готовит визит в Украину в мае государственного секретаря США Энтони Блинкена. По словам источников, "визит может ослабить беспокойство (Украины) относительно потенциального саммита между Байденом и Путиным, который должен состояться этим летом после встреч президента с "Большой семеркой" и союзниками по НАТО".

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