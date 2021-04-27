После совещания в Херсоне Зеленский поручил созвать СНБО

Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Фото: Пресс-служба президента

Участники совещания обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации, сообщает пресс-служба главы державы.

В мероприятии приняли участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, его заместители Роман Машовец и Кирилл Тимошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак, постоянный представитель Президента в АР Крым Антон Кориневич, главы госадминистраций указанных областей, руководители региональных подразделений силовых ведомств.

В начале совещания глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью на Донбассе украинского бойца в результате подрыва военного автомобиля на взрывном устройстве и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Фото: пресс-служба президента

Президент рассказал, что побывал на позициях украинских военнослужащих на административной границе с оккупированным Крымом, и отметил, что защитники сохраняют боевой дух.

Секретарь СНБО доложил о ситуации с безопасностью на админграницах с временно оккупированным Крымом и в указанных областях.

Глава Херсонской ОГА Сергей Козырь доложил об обеспечении безопасности гражданского населения.

По результатам совещания Президент Украины поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны.