Кличко допускает отмену локдауна в Киеве 30 апреля

По его мнению, локдаун дал свой результат, количество больных в столице снизилось.

Жесткие карантинные ограничения в Киеве , введенные из-за распространения коронавируса, могут быть отменены уже 30 апреля.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава столицы Виталий Кличко, передает “Интерфакс-Украина”.

"Послезавтра будет заседать комиссия по ТЭБ и ЧС. В зависимости от цифр, которые мы увидим, она будет принимать решение. Мы не исключаем, что уже на следующей неделе сможем ослабить ограничения, учитывая то, что локдаун дал свой результат и количество больных сейчас снизилось" , - сказал Кличко.

21 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что введенные в городе жесткие карантинные ограничения начали давать результат. Ведь уменьшается количество новых случаев коронавируса и госпитализаций.

Напомним, Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская, Полтавская области и город Киев на этой неделе должны выйти из красной зоны по уровню эпидемической опасности.

22 апреля из "красной" зоны вышла Черновицкая область. Строгие карантинные ограничения на территории Буковины действовали с 1 марта.